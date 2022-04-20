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    Путин: Настораживает, когда игры становятся популярнее книг

    2197
    20 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин отметил, что его настораживает, когда компьютерные игры становятся популярнее книг. Об этом 20 апреля пишет ТАСС.

    «Это настораживает, что игры более востребованы, чем книги и музыка», — сказал глава государства на встрече с участниками проектов платформы «Россия — страна возможностей».

    Во время разговора Владимир Путин спросил у одного из юных программистов, какие игры он делает — развлекательные или познавательные.

    «Востребованы все-таки больше какие-то познавательные вещи, которые развивают человека, развивают его интеллект, чтобы все были такими умными, как ты», — добавил Путин, отметив, что такие игры можно делать, например, про историю.

    Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» порассуждал о норманнской теории происхождения Древнерусского государства.

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    Комментарии (20)

    Opioman
    Почему деду никто вовремя игры не подсунул — сейчас бы воевал где-то в интернетах
    267086865
    Интересно а он то книги читает? Навряд ли...небось сам по тихому в танчики режется.
    Ushat Pomoev
    Помимо детей, которые не читают книг, немного настораживают взрослые, которые видят окружающий их мир только через оптический прицел.
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