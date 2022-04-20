Путин: Настораживает, когда игры становятся популярнее книг

Президент РФ Владимир Путин отметил, что его настораживает, когда компьютерные игры становятся популярнее книг. Об этом 20 апреля пишет ТАСС.



«Это настораживает, что игры более востребованы, чем книги и музыка», — сказал глава государства на встрече с участниками проектов платформы «Россия — страна возможностей».



Во время разговора Владимир Путин спросил у одного из юных программистов, какие игры он делает — развлекательные или познавательные.



«Востребованы все-таки больше какие-то познавательные вещи, которые развивают человека, развивают его интеллект, чтобы все были такими умными, как ты», — добавил Путин, отметив, что такие игры можно делать, например, про историю.

