Почти полторы тысячи человек с ковидом лежат в больницах Петербурга. Коек хватает

В больницах Петербурга находится 1 491 пациент с коронавирусом и пневмониями, при этом 198 из них — в реанимации, ещё 40 подключены к ИВЛ. За сутки стационары приняли 149 новых больных. Всего развернуто 1 509 ковидных коек.
Как свидетельствуют данные эпидемиологической справки Смольного от 20 апреля, 7 344 человека с COVID-19 лечатся амбулаторно, 91 петербуржец — на карантине.
Отмечается, что в городе работают 184 пункта вакцинации от коронавируса для совершеннолетних, в 92 дополнительных точках прививку могут сделать детям. Запас вакцины составляет 536 878 доз.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге фиксируется снижение случаев коронавируса, однако резко подпрыгнуло число госпитализированных пациентов. Так, по данным портала «Стопкоронавирус.рф», за минувшие сутки в больницах города оказались 195 человек против 70 накануне. Городу понадобилось увеличить количество коек в «красных зонах».