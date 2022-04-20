Почти полторы тысячи человек с ковидом лежат в больницах Петербурга. Коек хватает

В больницах Петербурга находится 1 491 пациент с коронавирусом и пневмониями, при этом 198 из них — в реанимации, ещё 40 подключены к ИВЛ. За сутки стационары приняли 149 новых больных. Всего развернуто 1 509 ковидных коек.



Как свидетельствуют данные эпидемиологической справки Смольного от 20 апреля, 7 344 человека с COVID-19 лечатся амбулаторно, 91 петербуржец — на карантине.



Отмечается, что в городе работают 184 пункта вакцинации от коронавируса для совершеннолетних, в 92 дополнительных точках прививку могут сделать детям. Запас вакцины составляет 536 878 доз.

