Число заболевших ковидом за сутки в России превысило 9 тысяч. В Петербурге выросла госпитализация

Число выявленных за сутки случаев коронавируса в России немного выросло, превысив 9 тысяч. В Петербурге фиксируется снижение, притом что резко подпрыгнуло количество госпитализированных пациентов.

Как сообщает 20 апреля портал «Стопкоронавирус.рф», в Петербурге за минувшие сутки COVID-19 нашли у 611 горожан (накануне — у 624, до этого — 628). Летальная статистика тоже снижается: за сутки подтверждено 12 смертей против 14 и 16 в предыдущие два дня. А вот госпитализированы вчера были 195 человек против 70 накануне. Выздоровели 615 (накануне 625).

