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    COVID-19

    Число заболевших ковидом за сутки в России превысило 9 тысяч. В Петербурге выросла госпитализация

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    Число выявленных за сутки случаев коронавируса в России немного выросло, превысив 9 тысяч. В Петербурге фиксируется снижение, притом что резко подпрыгнуло количество госпитализированных пациентов.

    Как сообщает 20 апреля портал «Стопкоронавирус.рф», в Петербурге за минувшие сутки COVID-19 нашли у 611 горожан (накануне — у 624, до этого — 628). Летальная статистика тоже снижается: за сутки подтверждено 12 смертей против 14 и 16 в предыдущие два дня. А вот госпитализированы вчера были 195 человек против 70 накануне. Выздоровели 615 (накануне 625).

    В целом по России 19 апреля выявлено 9 195 новых случаев заражения ковидом (накануне 8 640, до этого 9 434). Зафиксированы 223 смерти против 235 накануне. И госпитализированных, и выздоровевших стало немного меньше.

    По числу заболевших Москва обогнала Петербург — 749 новых случаев. Вчера Северная столица лидировала по этому показателю среди российских регионов.

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