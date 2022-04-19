Несмотря на спад, Петербург лидирует по числу заразившихся ковидом

Роста коронавирусных показателей не наблюдается. В Петербурге статистика показывает снижение, в целом по России повысилось число смертей.

Как сообщает 19 апреля портал «Стопкоронавирус.рф», в Петербурге за минувшие сутки выявили 624 новых случая заболевания COVID-19, на 4 меньше, чем накануне. Смертей подтверждено 14, на две меньше. Госпитализированных после выходных значительно больше — 135 (в выходные их было 69 и 70), выздоровели 625 человек против 492 накануне.



В России выявлено 8 640 новых случаев ковида против 9 434 накануне. Подтверждено за сутки 235 летальных исходов против 213 накануне.



При этом Петербург лидирует по числу заболевших. В Москве их 416, следом идёт Воронежская область (303).

