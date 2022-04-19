    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, с-в

    769мм

    54%

    Подробнее
    usd79.45eur86.43
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    COVID-19

    Несмотря на спад, Петербург лидирует по числу заразившихся ковидом

    2239
    2 комментария

    Роста коронавирусных показателей не наблюдается. В Петербурге статистика показывает снижение, в целом по России повысилось число смертей.

    Как сообщает 19 апреля портал «Стопкоронавирус.рф», в Петербурге за минувшие сутки выявили 624 новых случая заболевания COVID-19, на 4 меньше, чем накануне. Смертей подтверждено 14, на две меньше. Госпитализированных после выходных значительно больше — 135 (в выходные их было 69 и 70), выздоровели 625 человек против 492 накануне.

    В России выявлено 8 640 новых случаев ковида против 9 434 накануне. Подтверждено за сутки 235 летальных исходов против 213 накануне.

    При этом Петербург лидирует по числу заболевших. В Москве их 416, следом идёт Воронежская область (303).

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    footballer13
    Но намордники мы всё равно отменять не будем?
    Pilat
    если кто забыл, локдаун вводили когда по всей стране было порядка 1000 случаев в сутки....а сейчас за 8000....
    Ну и было бы конечно интересно узнать, почему именно Питер впереди всей страны.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний