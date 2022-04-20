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    Музыка

    Конкурс Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов

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    Самый престижный музыкальный смотр России — XVI Международный конкурс им. П.И. Чайковского, сопредседателем оргкомитета которого является Валерий Гергиев, — был исключен Всемирной федерацией международных музыкальных конкурсов из своего состава. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте организации 19 апреля.

    В документе сообщается, что решение было принято путем голосования на внеочередном заседании, которое состоялось 13 апреля, абсолютным большинством голосов, и вступило в силу немедленно.

    В мотивационной части письма авторы признали, что многие лауреаты конкурса за годы его проведения на сегодня являются ведущими артистами. Но в то же время федерация не может поддерживать и считать своим членом конкурс, финансируемый нынешними властями России и используемый ими для поднятия имиджа страны.

    На сайте самого Конкурса Чайковского сообщается, что «решение о проведении голосования было принято федерацией как ответная мера на отказ дирекции Международного конкурса им. П.И. Чайковского публично осудить действия Правительства Российской Федерации на Украине».

    «Дирекция Конкурса в лице руководителя Андрея Малышева резко осудила преследование российских музыкантов, и, в частности, сопредседателя оргкомитета Международного конкурса им. П.И. Чайковского маэстро Валерия Гергиева», — говорится на странице мероприятия.

    В то же время в администрации конкурса сообщили, что вне зависимости от его членства в международной организации, он «остается открытым для талантливых музыкантов из всех стран мира».

    Ближайший Конкурс Чайковского запланирован на 2023 год. Это старейший музыкальный форум своего рода в стране: он проводится с 1958 года, а в состав федерации был включен — единственным из российских конкурсов — в 1971 году. Штаб-квартира Федерации музыкальных конкурсов находится в Швейцарии.

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