Конкурс Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов

В документе сообщается, что решение было принято путем голосования на внеочередном заседании, которое состоялось 13 апреля, абсолютным большинством голосов, и вступило в силу немедленно.

Самый престижный музыкальный смотр России — XVI Международный конкурс им. П.И. Чайковского, сопредседателем оргкомитета которого является Валерий Гергиев, — был исключен Всемирной федерацией международных музыкальных конкурсов из своего состава. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте организации 19 апреля.

В мотивационной части письма авторы признали, что многие лауреаты конкурса за годы его проведения на сегодня являются ведущими артистами. Но в то же время федерация не может поддерживать и считать своим членом конкурс, финансируемый нынешними властями России и используемый ими для поднятия имиджа страны.



На сайте самого Конкурса Чайковского сообщается, что «решение о проведении голосования было принято федерацией как ответная мера на отказ дирекции Международного конкурса им. П.И. Чайковского публично осудить действия Правительства Российской Федерации на Украине».



«Дирекция Конкурса в лице руководителя Андрея Малышева резко осудила преследование российских музыкантов, и, в частности, сопредседателя оргкомитета Международного конкурса им. П.И. Чайковского маэстро Валерия Гергиева», — говорится на странице мероприятия.



В то же время в администрации конкурса сообщили, что вне зависимости от его членства в международной организации, он «остается открытым для талантливых музыкантов из всех стран мира».

