«Отвез детей в аэропорт — похудел на 130 евро». Как в Европе живут с нынешними ценами на бензин

Цены на европейских заправках начали расти ещё в прошлом году вслед за нефтяными котировками. Но после начала событий на Украине совершили еще один скачок, для многих — решающий.



Фото: Patrick Pleul/ dpa/picture-alliance/ТАСС Поделиться Поделиться





Самое значительное подорожание произошло в Румынии, где к 1 марта стоимость литра АИ-95 на АЗС поднялась на 14,2%, до 1,41 евро. Отметку в 2 евро цены на бензин преодолели в Нидерландах, Германии, Греции, Португалии, Норвегии, Швейцарии, Финляндии. В апреле цены все так же держатся на непривычных для Европы уровнях. Олег из немецкого Бранденбурга нечасто использует автомобиль по личным делам, а рабочие поездки оплачивает руководство. Но эффект он видит.



«Дизель стоит 1,95 евро за литр, бензин — чуть дороже, — говорит он. — Отвез детей в аэропорт Франкфурта — похудел на 130 евро. Немцы, которые ездят на работу далеко (более 25 км в одну сторону), надеются списать расходы на горючее с налоговой декларацией. Панику никто не устраивает. Единственная действительно серьезная проблема — дальнобойщики, которые страдают от повышения цен на топливо больше других. Они уже начали жечь покрышки и блокировать магистрали в Испании и Португалии. В Германии пока такого вроде не было. Но и все, разумеется, ожидают повышения цен на полках супермаркетов, так как перевозки внутри ЕС будут дорожать соразмерно с повышением стоимости топлива».



За год в Германии литр 95-го бензина подорожал на 0,513 евро (33%), литр 98-го — на 0,845 евро (52%). Водители, по словам Олега, если есть такая возможность, предпочитают ездить на заправки в Польшу и Чехию, где топливо стоит 1,4 евро и 1,7 евро соответственно. В этих государствах ввели ограничения по объему заправки.

Во Франции цена за литр 95-го бензина после начала боевых действий на Украине подскочила с 1,5 до 2 евро. После возмущения граждан стоимость субсидировали, сейчас она составляет около 1,7 евро.

«Мы живем в Ренне, у нас компактная городская машина, пользуемся ею каждый день для поездок на работу и выездов за город в выходные, — рассказала Маргарита. — При нашем расходе 50–60 литров в месяц повышение цен сказалось на семейном бюджете минимально. Меньше ездить не стали. Вопрос цены на бензин более чувствителен для бизнеса (например, доставки) и тех, кто живет в сельской местности и ездит на работу в другие города».

Владимир живет в финском городе Вантаа. В его семье четыре автомобиля. «Сейчас мне трудно посчитать, сколько мы тратим на бензин, потому что очень сильно изменились цены. Наши затраты примерно 100–120 евро в неделю. Это сейчас, с учетом того, что цены на бензин выросли где-то на 40% за последние четыре месяца, — говорит он. — У меня нет возможности сократить количество поездок, так как с этим связана моя работа. Но дети стали редко пользоваться автомобилями, у них доход нестабильный. И у нас в семье политика: если они купили автомобили, то сами по возможности справляются. Если раньше сын вечерами с друзьями катался по городу, то сейчас эти поездки стали гораздо реже».



От высоких цен на бензин в Финляндии страдают обычные рабочие. Как пишет gazeta.fi , полный бак стоит около 200 евро. Его хватает на неделю. Большинство строителей не может добраться на работу, не используя личный автомобиль. Дорога до объекта может составлять до 100 км. С учетом того, что на месте нужно быть в 7, а иногда и в 6 часов утра, вариант с общественным транспортом чаще всего отпадает. Многие строители договариваются между собой и добираются до стройплощадок в складчину. Однако и в этом случае подорожание топлива сказывается на их доходах.

В Финляндии, как и в других европейских странах, проходили протестные акции против повышения цен на топливо. Но сейчас уже все стихло.

«Я предполагаю, что в ближайшее время что-то такое начнёт происходить, потому для семьи со средним доходом достаточно большие изменения произошли. Бензин подорожал на 40%, а дизельное топливо на 80% за последние пять месяцев», — отмечает Владимир.

Яна Граф живет в швейцарском Винтертуре. Часто ездит на автомобиле в Германию, а также по горным маршрутам в Швейцарии. На бензин в месяц уходит 500 франков (489 евро). При этом средняя зарплата в Швейцарии 4000 франков (3 918 евро).



За год 95-й бензин в Швейцарии подорожал на 35% (2,042 евро за литр), 98-й — на 50% (2,268 евро за литр).

В семье Нины из Лондона машиной пользуются пару раз в неделю и рост цен заметили не сразу. «До декабря 2021-го литр бензина стоил около 1,20–1,30 фунта, сейчас около 1,70 (1,950 евро), то есть подорожал на 25–30%. Мы особо не придавали этому значения, пока муж не обнаружил, что раньше на 30 фунтов можно было залить половину бака, теперь — треть. Мы используем машину 1–2 раза в неделю, и нас повышение цен особо не затрагивает. Думаю, это будет заметно в период отпусков, когда многие выезжают на машинах в кемпинги и просто попутешествовать по стране, — рассказала она. — Среди моих знакомых нет никого, кто стал меньше ездить из-за возросшей стоимости бензина. Скорей причиной отказа от машины будет ограниченный проезд по району: на многих улицах одностороннее движение или проезд вообще закрыт, также возросла стоимость парковки. Эти меры введены для улучшения качества воздуха».

В семье автора блога о жизни в Эстонии, жительницы Таллина Яны Итер, две машины. «Зимой моя в основном стоит, а ездим на мужниной. Ездим ежедневно по делам, и в магазин, и на отдых. Зимой минимум 200 евро в месяц уходит на бензин, летом чуть больше, и летом уже задействованы две машины», — рассказала она.



Месяц назад литр бензина в Эстонии стоил больше 2 евро, сейчас цена опустилась до 1,80 евро. «Мы не экономим, — признается Яна. — Обсуждаем, конечно, дома предстоящее лето, когда за руль своей машины сяду еще я, а летом езжу много. Но экономить на бензине не буду. Другие семьи сильно урезали свои поездки из-за цен на топливо».

Лена Ваганова, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

