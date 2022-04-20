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    ЦПКиО заполонили ежи и интересуются фотографами

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    6 комментариев
    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»
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    Неожиданно большое количество ежей можно встретить в эти дни на Елагином острове в Петербурге.

    «Провожая закат в ЦПКиО, очень удивился обилию ежей в парке! <...> Когда большинство обитателей парка уже подумывают ложиться спать, ёжики выходят на охоту», — рассказывает фотограф Антон Кубышкин 20 апреля в группе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте». На его кадрах — ушастые и зубастые ёжики, которые не очень боятся людей и, похоже, даже интересуются камерой.

    Несмотря на то, что ежи плохо переносят холод (у них высокая теплоотдача), они начали просыпаться в конце марта. «Фонтанка» показывала, как ёжик светится на фотографии, сделанной тепловизором.

    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»

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    Комментарии (6)

    yureg
    Если хотите подружиться с ежами, угостите их копчёной колбаской!
    фру
    ежи ошалели от ужаса происходящего.
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