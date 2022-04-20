TikTok доступен в AppStore

Приложение китайской социальной сети TikTok можно скачать из AppStore, хотя ранее сообщалось, что компания Apple удалила его из магазина.



РИА Новости и другие СМИ 20 апреля пишут, что TikTok можно найти в российском App Store, введя в поисковую строку название соцсети Likee (разработана сингапурской компанией BIGO). Корреспонденту «Фонтанки» удалось скачать приложение по запросу «тик ток» кириллицей.

