TikTok доступен в AppStore

Приложение китайской социальной сети TikTok можно скачать из AppStore, хотя ранее сообщалось, что компания Apple удалила его из магазина.
РИА Новости и другие СМИ 20 апреля пишут, что TikTok можно найти в российском App Store, введя в поисковую строку название соцсети Likee (разработана сингапурской компанией BIGO). Корреспонденту «Фонтанки» удалось скачать приложение по запросу «тик ток» кириллицей.
В Google Play приложение доступно.
В марте, после введения ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и за призывы к введению санкций в отношении России, TikTok приостановил возможность для российских блогеров публиковать новые ролики и проводить прямые трансляции. Также пользователи из РФ не могут увидеть, что публикуют люди из других стран.
По итогам 2021 года TikTok в России получил 3 млрд рублей выручки.