TikTok в России по итогам 2021 года получил 3 млрд рублей выручки

Российское юрлицо китайской социальной сети TikTok ООО «Тикток рус» опубликовал результаты за 2021 год. Выручка компании составила 3,3 млрд рублей. Внимание на это обратил 15 апреля «Интерфакс».
Прибыль фирмы от продаж за тот же период составила 100,4 млн рублей, чистая прибыль — 54 млн рублей.
Сравнить результаты с предыдущим годом не получится, поскольку компания зарегистрировалась в России в конце марта 2020 года. За неполный год она заработала 51 млн рублей выручки и 11,2 млн рублей чистой прибыли.
По данным СПАРК, «Тикток рус» на 99,99% принадлежит сингапурской TikTok Pte. Ltd. Еще 0,01% у британской TikTok Information Technologies UK Limited.
В марте TikTok приостановил возможность российских блогеров публиковать новые ролики и проводить прямые трансляции из-за закона о фейках о действиях российских военнослужащих.