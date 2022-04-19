В Минкульте задумались о полном финансировании отечественных фильмов из бюджета

Отечественные производители фильмов могут получить 100-процентую господдержку на создание своих киношедевров. Сейчас лимит составляет 70%, но Минкульт рассматривает возможность отказаться от него.



«Мы в министерстве сейчас обсуждаем, что на самом деле это вопрос (о стопроцентном финансировании министерством проектов) даже не только про детское кино, а это вообще вопрос про поддержку нашего отечественного кинематографа сегодня», — заявила директор департамента кинематографии министерства Светлана Максимченко (цитата по «Интерфаксу»).

