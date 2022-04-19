В Минкульте задумались о полном финансировании отечественных фильмов из бюджета

Отечественные производители фильмов могут получить 100-процентую господдержку на создание своих киношедевров. Сейчас лимит составляет 70%, но Минкульт рассматривает возможность отказаться от него.
«Мы в министерстве сейчас обсуждаем, что на самом деле это вопрос (о стопроцентном финансировании министерством проектов) даже не только про детское кино, а это вообще вопрос про поддержку нашего отечественного кинематографа сегодня», — заявила директор департамента кинематографии министерства Светлана Максимченко (цитата по «Интерфаксу»).
По ее словам, это связано с тем, что в «текущих экономических условиях» большинство частных инвесторов вышли из финансирования культурных проектов, в том числе кино. Речь идет как об иностранных, так и о российских инвесторах.
Максимченко также отметила, что с учетом пандемии и «последних событий» стоимость производства игровых и анимационных фильмов выросла втрое. В этой ситуации крупные игроки на рынке отечественной киноиндустрии вынуждены думать над перестройкой работы.