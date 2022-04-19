Петербургский суд усложнил жизнь водителю, сбившему мальчика на автомойке в Купчино

Фрунзенский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Михаила Игнатенко. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть. Об этом 19 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Следствие полагает, что воскресным вечером Игнатенко мыл свой автомобиль Kia Sportage на Малой Балканской, 17А. Выезжая из бокса, он не убедился в безопасности маневра и наехал на шестилетнего мальчика, который был на мойке с отцом. «Фонтанка» писала, что папа ребенка не стал дожидаться скорой и сам повез сына в больницу. Мальчик скончался в тот же день в детской больнице имени Филатова.

