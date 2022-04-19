Петербургский суд усложнил жизнь водителю, сбившему мальчика на автомойке в Купчино

Фрунзенский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Михаила Игнатенко. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть. Об этом 19 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Следствие полагает, что воскресным вечером Игнатенко мыл свой автомобиль Kia Sportage на Малой Балканской, 17А. Выезжая из бокса, он не убедился в безопасности маневра и наехал на шестилетнего мальчика, который был на мойке с отцом. «Фонтанка» писала, что папа ребенка не стал дожидаться скорой и сам повез сына в больницу. Мальчик скончался в тот же день в детской больнице имени Филатова.
Игнатенко был задержан 18 апреля, в тот же день ему предъявили обвинение. На заседании по избранию меры он и его защитник возражали против запрета определенных действий, называли условия обременительными и просили учесть положительные характеристики. Суд тем не менее запретил Игнатенко выходить из дома с 22:00 до 7:00, общаться с кем бы то ни было, кроме родственников, адвоката и сотрудников правоохранительных органов. Под запретом оказались телефонные переговоры, Интернет и другие способы передачи сообщений, за руль мужчине тоже нельзя.