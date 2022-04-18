Задержан водитель, задавивший ребёнка на автомойке в Купчино. Мальчик вышел на дорогу, когда отец увлёкся машиной

Уголовное дело возбуждено после гибели дошкольника на автомойке во Фрунзенском районе Петербурга. По данным «Фонтанки», водитель KIA Sportage, расслабившийся на выезде из бокса, встретил утро 18 апреля в изоляторе временного содержания.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, 33-летний автомобилист процессуально задержан на двое суток по делу о нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
Не выжил детсадовец, в начале месяца отмечавший седьмой день рождения. Он оказался на пути автомобиля, выезжавшего из бокса мойки самообслуживания на Малой Балканской улице, 17.
Полицейские установили, что мальчик вышел из другого бокса, где его 34-летний отец мыл свою машину, и присел на проезжей части. После аварии паникующий мужчина отвез сына в пункт неотложной помощи на Купчинской улице. Уже оттуда сантранспортом ребёнка в состоянии клинической смерти увезли в детскую больницу. Спасти его не удалось.
Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура. По информации «Фонтанки», за последние полтора года мужчина, сидевший за рулём KIA, девять раз привлекался за превышение скорости, все штрафы исправно платил.