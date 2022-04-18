Задержан водитель, задавивший ребёнка на автомойке в Купчино. Мальчик вышел на дорогу, когда отец увлёкся машиной

Уголовное дело возбуждено после гибели дошкольника на автомойке во Фрунзенском районе Петербурга. По данным «Фонтанки», водитель KIA Sportage, расслабившийся на выезде из бокса, встретил утро 18 апреля в изоляторе временного содержания.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, 33-летний автомобилист процессуально задержан на двое суток по делу о нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека.



Не выжил детсадовец, в начале месяца отмечавший седьмой день рождения. Он оказался на пути автомобиля, выезжавшего из бокса мойки самообслуживания на Малой Балканской улице, 17.

