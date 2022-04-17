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    На автомойке в Купчино автомобиль задавил ребенка. Отец повез его в больницу, не дожидаясь скорой

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    2 комментария

    ГИБДД Фрунзенского района Петербурга разбирается в обстоятельствах наезда на мальчика у автомойки.

    Заявка в полицию поступила около двух часов дня, стало известно «Фонтанке» 17 апреля. По предварительной информации, мужчина в панике сообщил, что у дома 20 по Малой Балканской улице сбили его сына.

    До приезда скорой он отвез пострадавшего в пункт неотложной помощи на Купчинской улице. А оттуда сантранспортом его увезли в детскую больницу.

    Как выяснили сотрудники ГИБДД, 6-летнего мальчика задавил автомобиль «КИА Спортедж», за рулём которого находился 33-летний мужчина.

    Врачи не смогли спасти ребёнка, он скончался от полученных травм.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (2)

    Чёрт Опасный
    Из текста статьи ничего внятного не следует.
    VKuser466047967
    Скорее всего мальчика задавило автомобилем , пока его папа отсутствовал неизвестно где
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