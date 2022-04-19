Российские министры решили не запрещать въезд в страну европейским фурам, но за ними будут наблюдать

На совещании в Минтрансе обсуждение вопроса запрета въезда в Россию фурам с европейской пропиской закончилось в пользу последних. Страна пока не может без того, что они везут.

О временном решении вопроса 19 апреля сообщает РБК со ссылкой на источники, которые присутствовали на совещании. Кроме чиновников Минтранса, присутствовали коллеги из Минпромторга и представители крупного бизнеса. Именно предприниматели настаивали, и не впервые, на том, что запрет грузовых перевозок между Россией и ЕС оставит страну без важного оборудования, включая станки, расходные материалы и запчасти.