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    Экономика и санкции

    Российские министры решили не запрещать въезд в страну европейским фурам, но за ними будут наблюдать

    1966
    3 комментария

    На совещании в Минтрансе обсуждение вопроса запрета въезда в Россию фурам с европейской пропиской закончилось в пользу последних. Страна пока не может без того, что они везут.

    О временном решении вопроса 19 апреля сообщает РБК со ссылкой на источники, которые присутствовали на совещании. Кроме чиновников Минтранса, присутствовали коллеги из Минпромторга и представители крупного бизнеса. Именно предприниматели настаивали, и не впервые, на том, что запрет грузовых перевозок между Россией и ЕС оставит страну без важного оборудования, включая станки, расходные материалы и запчасти.

    В итоге вместо запрета решили наблюдать, а именно — «ввести мониторинг поставок грузов». Сколько такой мониторинг продлится, не обозначено.

    Российским и белорусским фурам запретили въезд в Евросоюз в начале апреля. Белоруссия ответила зеркально.

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    Комментарии (3)

    Daster
    Наших и в хвост и в гриву а мы подставляемся разными местами, сколько можно
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    если в один конец - только на въезд в РФ, то годится, далее, и евро-прицеп и евро-тягач задерживаются в счёт компенсацию баланса ЗВР, евро-водителя можно будет обменять на наших удерживаемых в ЕС дальнобоев// короче, надо хватать любую ценность и менять баш ан баш на наше имущество и людей, равно, как они , зеркально
    /
    если туда-обратно, то надо не годится, надо перецеплять на границе: каждый таскает по своей территории: русский тягач - в РФ, еэссовец - в ЕС - только так// если так не устраивает - глухой занавес опускается/
    alexadmin
    Можно каждой фуре давать по сопровождающему. Заодно проблемы с безработицей не будет.
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