Белоруссия закрывает таможенную границу для европейских фур

С полуночи 16 апреля правительство Белоруссии закрывает таможенную границу Евразийского экономического союза для автомобилей и тягачей с регистрацией в Евросоюзе. Исключение сделали почтальонам и живым животным.

Распоряжение подписано Минтрансом, сообщают белорусские СМИ. Для тех автомобилей, которые въехали на территорию республики до обозначенного времени, ограничение не применимо до 23 апреля.

Пускать по-прежнему будут машины с почтой и живыми животными.

Это ответ на европейские санкции, которыми въезд на территорию союза с 8 апреля запрещен белорусским и российским перевозчикам.