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    Экономика и санкции

    Белоруссия закрывает таможенную границу для европейских фур

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    8 комментариев

    С полуночи 16 апреля правительство Белоруссии закрывает таможенную границу Евразийского экономического союза для автомобилей и тягачей с регистрацией в Евросоюзе. Исключение сделали почтальонам и живым животным.

    Распоряжение подписано Минтрансом, сообщают белорусские СМИ. Для тех автомобилей, которые въехали на территорию республики до обозначенного времени, ограничение не применимо до 23 апреля.

    Пускать по-прежнему будут машины с почтой и живыми животными.

    Это ответ на европейские санкции, которыми въезд на территорию союза с 8 апреля запрещен белорусским и российским перевозчикам.

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    Комментарии (8)

    Денеб
    Детская игра такая.... Вы закрылись от нас? А мы закроемся от вас......
    Mazzzz
    Вот вам и параллельный импорт
    Never_Mind
    На зло маме отморожу уши. Лукашеску окончательно заморозил перевозки?
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