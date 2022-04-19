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    Минэкономразвития насчитало уже 250 тысяч россиян, находящихся частично без работы

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    8 комментариев

    Число работников российских предприятий, которые оказались в простое или режиме неполной занятости, увеличилось до 50 тысяч — на 50 тысяч больше, чем было 4 марта. Об этом 19 апреля в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

    «Несколько слов про рынок труда. Ситуация там в целом стабильная. У нас за прошедшую неделю несколько сократилось количество рабочих мест в зоне риска. Вместе с тем по отношению к четвертому марта у нас число работников, которые находятся в режиме неполной занятости, простоя или отпуске за свой счет, несколько увеличилось на 50 тысяч и достигло 250 тысяч человек», — цитирует Решетникова «Интерфакс».

    Министр пояснил, что это произошло за счет сфер воздушной перевозки и автомобильной промышленности. В то же время он заявил, что «сейчас там ситуация в целом стабилизирована». «Ни роста безработицы, ни каких-то других вопросов мы пока не видим. Министерство труда и социальной защиты активно работает», — заверил Решетников.

    Ранее «Фонтанка» называла число работников в простое в Петербурге. О том, кому на фоне последних событий на рынке труда снизят зарплаты, читайте в нашем материале.

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    Комментарии (8)

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    Если дворником устроиться,можно тыщ 25 зарабатывать.
    Денеб
    Боюсь, что это только начало......
    Главный спец по технике консервации
    Фэйк! Они частично заняты!
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