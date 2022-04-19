Минэкономразвития насчитало уже 250 тысяч россиян, находящихся частично без работы

Число работников российских предприятий, которые оказались в простое или режиме неполной занятости, увеличилось до 50 тысяч — на 50 тысяч больше, чем было 4 марта. Об этом 19 апреля в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
«Несколько слов про рынок труда. Ситуация там в целом стабильная. У нас за прошедшую неделю несколько сократилось количество рабочих мест в зоне риска. Вместе с тем по отношению к четвертому марта у нас число работников, которые находятся в режиме неполной занятости, простоя или отпуске за свой счет, несколько увеличилось на 50 тысяч и достигло 250 тысяч человек», — цитирует Решетникова «Интерфакс».
Министр пояснил, что это произошло за счет сфер воздушной перевозки и автомобильной промышленности. В то же время он заявил, что «сейчас там ситуация в целом стабилизирована». «Ни роста безработицы, ни каких-то других вопросов мы пока не видим. Министерство труда и социальной защиты активно работает», — заверил Решетников.
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