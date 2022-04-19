Петербургского «пацифиста и патриота» не отпустили домой из СИЗО за политическое хулиганство. Он хотел, «чтобы ушло все плохое»

Суд в Петербурге отказал защитникам Игоря Мальцева в изменении меры по делу о сожжении чучела в военной форме на льду Малой Невки. Обвиняемый назвал себя патриотом и просился к своей женщине.

О решении не отпускать Мальцева 19 апреля сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Он в СИЗО с 11 марта и за это время, кроме как сообщить фамилию подельницы, отдал следствию телефон и допустил сотрудников к электронному почтовому ящику.

«Ничего не снимал, нигде не размещал, никого ни к чему не призывал», — цитирует Мальцева пресс-служба. Себя обвиняемый назвал пацифистом и патриотом.