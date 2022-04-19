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    Петербургского «пацифиста и патриота» не отпустили домой из СИЗО за политическое хулиганство. Он хотел, «чтобы ушло все плохое»

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    Суд в Петербурге отказал защитникам Игоря Мальцева в изменении меры по делу о сожжении чучела в военной форме на льду Малой Невки. Обвиняемый назвал себя патриотом и просился к своей женщине.

    О решении не отпускать Мальцева 19 апреля сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Он в СИЗО с 11 марта и за это время, кроме как сообщить фамилию подельницы, отдал следствию телефон и допустил сотрудников к электронному почтовому ящику.

    «Ничего не снимал, нигде не размещал, никого ни к чему не призывал», — цитирует Мальцева пресс-служба. Себя обвиняемый назвал пацифистом и патриотом.

    Акт сожжения чучела в военной форме обозначен Мальцевым как перформанс, приуроченный к началу весны и масленице. «Чтобы ушло все плохое», — пояснил арестованный и сказал, что ненависти ни к кому не испытывает.

    Его действия расценены следствием как групповое хулиганство. Соучастница ограничена в определенных действиях.

    © Фонтанка.Ру

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