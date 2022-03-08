Дело о немасленичном сожжении чучела в Петербурге прирастает фигурантами. Задержана соратница Фатьяновой

Петербургская активистка Софья Семёнова стала подозреваемой по делу о сожжении чучела на льду Малой Невы. Об этом 8 марта сообщает проект «Апология протеста».
По данным «Фонтанки», накануне вечером в квартиру Семёновой во Фрунзенском районе города пришли правоохранители. Следственные действия были связаны с уголовным делом о хулиганстве, старт которому дала видеозапись сожжения чучела в камуфляже.
«Апология протеста» уточняет, что дело возбуждено по пункту б части 1 статьи 213 УК — хулиганство по мотивам политической вражды, Семёнова задержана на 48 часов в статусе подозреваемой. Накануне сообщалось, что задержан также предполагаемый автор перформанса — 22-летний уроженец Мурома.
Софья Семёнова работала координатором предвыборного штаба Ирины Фатьяновой на выборах в ЗАКС в прошлом году. Фатьянову, возглавлявшую штаб Алексея Навального * в Петербурге, сняли с выборов из-за связи с экстремистскими организациями.
* Организации, признанные экстремистскими в РФ и ликвидированные в 2021 году.