«Самодеятельность остановили». Экс-главу штаба Навального* сняли с выборов в Петербурге

Решение о снятии оппозиционерки с выборов принимали буквально за несколько часов — запрос в Минюст направили накануне заседания петроградского избиркома. Обсуждение было кратким, на заседании звучали слова «узурпация» и «стыдно». Сама Фатьянова заявила, что продолжит не просто собирать подписи, но и дойдёт до Конституционного суда. «Фонтанка» рассказывает, как бывшей главе штаба Навального, признанного экстремистской организацией и ликвидированного судом, удалось дойти по выборному пути чуть дальше, чем её коллегам.



Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







О заседании территориальной избирательной комиссии номер 18 Петроградского района, на котором должны аннулировать выдвижение Ирины Фатьяновой, бывшей главы штаба Навального в Петербурге (*признан в РФ экстремистской организацией, ликвидирован по решению суда), 27 июля стало известно за час до его проведения. В полдень к зданию администрации Петроградского района, где расположен избирком, начали стягиваться молодые люди в масках «Я не боюсь! И вы не бойтесь» — с лозунгом кампании Фатьяновой. Сама кандидат примчалась, когда рассмотрение заседания уже началось. «Мы вообще-то вам отправляли на почту документы», — развели руками в избиркоме.

На рассмотрение вопроса ушло от силы полчаса. «Пришло письмо от 27 июля из Министерства юстиции в ответ на запрос от 26 июля», — зачитал бумагу член избиркома Динар Идрисов. В ответе, который он процитировал, Фатьянова указывается как руководитель регионального подразделения штабов Навального, признанных экстремистскими, деятельность которых запрещена. «Это не так, — попыталась возразить Фатьянова. — Я не работала в штабе на момент подачи документов в избирательную комиссию. А второй инстанции суда по признанию штабов экстремистской организацией ещё не было». Впрочем, её возражения не возымели силу. Против остался лишь Идрисов, который потребовал записать его особое мнение, в котором прозвучало слово «узурпация» и упоминался глава государства. Последний, кстати, тоже был на заседании — он смотрел на происходящее с портрета на стене, в тельняшке и нахмурив брови.



Как только заседание закончилось, сторонники Фатьяновой, вооруженные мобильными телефонами с включенными камерами, кинулись выяснять у проголосовавших «за», не стыдно ли им. Но ответа не получили. Сама же оппозиционерка тут же заявила, что будет обжаловать решение комиссии, а пока продолжит собирать подписи — если решение отменят, она уверена, что сможет их предъявить при сдаче в избирком. На данный момент, по словам Фатьяновой, она собрала уже большую часть — около 3 тысяч автографов избирателей (для регистрации кандидатом-самовыдвиженцем нужно чуть больше 4 тысяч).

«Я просто беру и делаю свою работу — даю возможность жителям Петроградки иметь оппозиционного кандидата в бюллетене. Я действую в рамках закона. Конечно, гарантии моего попадания на выборы не существовало. Сам закон, по которому меня сняли, противоречит Конституции, но я всё равно собираюсь отбиваться и, если потребуется, дойти до Конституционного суда», — сообщила Фатьянова «Фонтанке».

Собирать подписи она начала две недели назад, когда партия «Яблоко» неожиданно отказалась выдвигать её кандидатом. Это бы лишило активистку необходимости вести сбор подписей. Решение принимали на съезде в Москве, а до этого «яблочники» в Петербурге заверили Фатьянову, что выдвинут её кандидатом в депутаты Законодательного собрания по округу, от которого традиционно избирался в городской парламент его спикер, главный городской единоросс Вячеслав Макаров, а теперь самовыдвиженцем идёт его дочь Марина Лыбанева. Спустя несколько дней после отказа «Яблока» Фатьянова принесла документы о самовыдвижении в районный избирком, их приняли и разрешили открыть ей избирательный счёт. Это уже было необычно: до этого в открытии счета в Москве отказали экс-главе столичного штаба Олегу Степанову, выдвинувшемуся в Госдуму по Нагатинскому одномандатному округу Москвы, то же случилось с Ильей Яшиным, который никогда не работал в структурах Алексея Навального (он пытался выдвинуться в депутаты Мосгордумы на довыборах по 37-му округу).



Как утверждает собеседник «Фонтанки», знакомый с ходом избирательной кампании в Петербурге, причин, по которой Фатьяновой не отказали сразу, было несколько. «Во-первых, запрос в Минюст посылали несколько раз, первый ответ пришёл недостаточно чётким. Во-вторых, не во всех регионах избиркомы были согласны отказывать кандидатам по новому закону (закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к экстремистским организациям, Госдума приняла в мае. — Прим. ред.). Он довольно размытый, нет практики применения. Нашлись бы другие причины, по которым можно было бы отказать — ошибки в подписях найти несложно. Но буквально на днях поступил звонок из Москвы, и эту самодеятельность остановили», — говорит источник «Фонтанки».

Впрочем, в петербургском избиркоме уверены, что сняли бы Фатьянову в любом случае. «Я этого уже ожидала, он несправедлив и отвратителен, но это закон. Ничего другого быть не могло — в решении суда о признании штабов экстремистскими есть её фамилия», — говорит член горизбиркома Ольга Покровская. Её коллега Олег Зацепа добавляет, что это уже не первое решение подобного рода, и суды в обжаловании кандидатам отказывали: «Решение суда о признании структур Навального экстремистскими организациями обращено к немедленному исполнению. На это обращали внимание и региональные избирательные комиссии, и прокуроры, а суды, в которые обращались снятые с выборов кандидаты, эту позицию поддерживали».



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

