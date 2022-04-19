Петербуржцам покажут «другое Левашово»

«Другое» — это не любовная история Маяковского и Лили Брик или съемки «Небесного тихохода» (все это было в Левашове). В 1930-х, пойдя в местный лес по грибы-ягоды, можно было увидеть там колючую проволоку и военную технику. До 1989 года Левашовская пустошь была секретным объектом КГБ. 23 апреля ДК Лурье зовет на экскурсию «Потерь не счесть, не позабыть». 18+

Левашово названо по фамилии графа Василия Левашова, который купил эти земли в 1847 году. Левашов — герой войны 1812 года, его портрет есть в Военной галерее Зимнего дворца. Но в историю вошел и потому, что участвовал в подавлении декабрьского восстания и будто бы особенно ратовал за казнь его предводителей. Так получилось, что и земли эти связаны с казнями: с 1937 года сюда приезжали полуторки с телами расстрелянных. Левашовские леса было удобно огородить забором и поместить там спецобъекты, в том числе расстрельный полигон. За 16 лет его «работы», до смерти Сталина, на пустоши закопали 45 тысяч человек, от членов Общества глухих до министра госбезопасности Абакумова. В земле лежат поэты Николай Олейников и Борис Корнилов, выдающийся физик, муж Лидии Чуковской Матвей Бронштейн и многие тысячи жертв политических репрессий.

«Поговорим и о происходившем тогда в ленинградских тюрьмах, и о приезде в местный клуб Гагарина много лет спустя. Найдем групповые и одиночные памятные знаки об убитых солдатах и офицерах — участниках Первой мировой войны, а еще — о «Ленинградском деле» и последних, кто был здесь погребен», — предлагает гид Наталья Шкуренок.



23 апреля собираемся на станции Левашово и в 11:00 отправляемся в пустошь. Подробности на сайте ДК Лурье.



Александра Шеромова

