Сезон ремонтов и пробок стартовал на КАД: дорожники заменят 73 км асфальта

На кольцевой автодороге Петербурга в 2022 году планируют заменить асфальтобетонное покрытие на одиннадцати участках общей протяженностью 73 километра. Также отремонтируют девять деформационных швов на мостах и путепроводах.

Уже начали менять деформационный шов на мосту над железной и автомобильной дорогами и рекой Лубья, сообщает 19 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Сееро-Запад». До 14 мая там будут перекрывать по две из четырех полос внутреннего кольца КАД.



С 23 апреля начнут устранять колейность. Стартуют работы на внутреннем кольце КАД в районе развязки с проспектом Культуры, там же через три дня развернут работы на внешнем кольце. Обновят два участка на внутреннем кольце между развязками с проспектом Энгельса и дорогой Петербург — Мурино, один — на внешнем кольце в районе Заневки. Заменят изношенное покрытие на внутреннем и внешнем кольце на юго-западе, от Ропшинского шоссе до развязки с дорогой к порту Бронка.