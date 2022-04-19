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    Сезон ремонтов и пробок стартовал на КАД: дорожники заменят 73 км асфальта

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    6 комментариев

    На кольцевой автодороге Петербурга в 2022 году планируют заменить асфальтобетонное покрытие на одиннадцати участках общей протяженностью 73 километра. Также отремонтируют девять деформационных швов на мостах и путепроводах.

    Фото: ФКУ Упрдор «Сееро-Запад»
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    Уже начали менять деформационный шов на мосту над железной и автомобильной дорогами и рекой Лубья, сообщает 19 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Сееро-Запад». До 14 мая там будут перекрывать по две из четырех полос внутреннего кольца КАД.

    С 23 апреля начнут устранять колейность. Стартуют работы на внутреннем кольце КАД в районе развязки с проспектом Культуры, там же через три дня развернут работы на внешнем кольце. Обновят два участка на внутреннем кольце между развязками с проспектом Энгельса и дорогой Петербург — Мурино, один — на внешнем кольце в районе Заневки. Заменят изношенное покрытие на внутреннем и внешнем кольце на юго-западе, от Ропшинского шоссе до развязки с дорогой к порту Бронка.

    Фото: ФКУ Упрдор «Сееро-Запад»
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    В начале мая на путепроводе над Таллинским шоссе будут укладывать литую асфальтобетонную смесь на внутреннем и внешнем кольце. Летом, после дополнительной диагностики, в рамках содержания трассы планируют обновить еще около 100 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Точные сроки работ объявят позднее.

    Долгосрочные ремонты в этом году будут связаны в основном с заменой деформационных швов. До конца сезона планируется заменить девять швов на участке от Приморского шоссе до Таллинского: два на внутреннем кольце и семь на съездах и въездах на КАД.

    На всех участках во время работ будут ограничены пропускная способность магистрали и скорость движения. Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков.

    Фото: ФКУ Упрдор «Сееро-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Сееро-Запад»

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    Комментарии (6)

    ost-21
    Ремонт швов как то странно производится, закрывают часть полос на неделю, рабочих там только видно при установке ограждений и снятии, кто там и что делает в остальное время не известно т.к постоянно никого нет.
    267086865
    Одно и то же каждый год...распил за распилом...задалбали.
    Pilat
    На это нужно максимум две недели....если работать конечно, а не балду гонять.
    А они будут всё лето ковырять
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