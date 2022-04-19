Факультету свободных искусств СПбГУ продолжает доставаться из-за Бард-колледжа*. И.о. декана сняли с должности

Освобожден от должности исполняющий обязанности декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ Данила Расков. Об этом сообщили в ходе последнего ректорского совещания 18 апреля, отмечается на сайте вуза.
Расков снят с должности приказом от 8 апреля.
Причина кадровых перестановок на сайте университета не сообщается. Однако говорится, что с коллективом факультета будет проведена встреча, на которой пойдет речь «о ходе устранения нарушений, выявленных в деятельности подразделения».
По данным «Фонтанки», Раскова сняли с должности по результатам прокурорской проверки. Выявленные нарушения касались сотрудничества с американским Бард-колледжем*, который в России признали нежелательной организацией.
Ранее Россию покинул преподаватель факультета свободных искусств Майкл Фрис. ФСБ запретила гражданину Америки въезд в страну в течение пяти лет.
*Организация признана нежелательной на территории РФ.