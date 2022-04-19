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    Факультету свободных искусств СПбГУ продолжает доставаться из-за Бард-колледжа*. И.о. декана сняли с должности

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    Освобожден от должности исполняющий обязанности декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ Данила Расков. Об этом сообщили в ходе последнего ректорского совещания 18 апреля, отмечается на сайте вуза.

    Расков снят с должности приказом от 8 апреля. И. о. декана назначена профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова.

    Причина кадровых перестановок на сайте университета не сообщается. Однако говорится, что с коллективом факультета будет проведена встреча, на которой пойдет речь «о ходе устранения нарушений, выявленных в деятельности подразделения».

    По данным «Фонтанки», Раскова сняли с должности по результатам прокурорской проверки. Выявленные нарушения касались сотрудничества с американским Бард-колледжем*, который в России признали нежелательной организацией.

    Ранее Россию покинул преподаватель факультета свободных искусств Майкл Фрис. ФСБ запретила гражданину Америки въезд в страну в течение пяти лет.

    *Организация признана нежелательной на территории РФ.

    Бард-колледж* признали нежелательной организацией в июле 2021 года из-за связи с Джорджем Соросом. СПбГУ пришлось разорвать 20-летнюю дружбу с американским вузом, где практикуется либеральный подход к образованию. Российский университет не получит полмиллиона долларов в год запланированных пожертвований из эндаумент-фонда Бард-колледжа. Также новый статус американского экс-партнёра застопорил процесс отделения факультета свободных искусств в отдельный вуз, инициированный деканом и главой Счётной палаты Алексеем Кудриным.

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