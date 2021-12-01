Депортированный экс-преподаватель СПбГУ не работал в нежелательном Бард-колледже*. На отъезд ему дали трое суток

Как сообщил в виртуальной приемной СПбГУ проректор по организации работы с персоналом Владимир Еремеев 30 ноября, с преподавателем факультета свободных искусств Майклом Фрисом расторгли трудовой договор после получения письма из ФСБ. 26 ноября ассистент кафедры теории и методики преподавания искусств был официально уволен. По данным «Фонтанки», накануне сотрудники ФСБ встретили его на входе в вуз и вручили уведомление о запрете въезда в Россию. Решение службой было принято ещё 11 ноября. Причиной стало сотрудничество преподавателя с организацией, признанной нежелательной.

Трое суток дали на отъезд из России бывшему преподавателю СПбГУ Майклу Фрису. ФСБ запретила американцу посещение страны в течение пяти лет.

«В моем распоряжении находится служебная записка, подписанная исполняющим обязанности декана факультета свободных искусств и наук Данилой Евгеньевичем Расковым, о том, что ассистент кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук Фрис Майкл Дана еще 1 июня 2021 года прекратил свое сотрудничество с Бард-колледжем* (организация признана нежелательной в России). За ответом на вопрос о причинах принятия решения о неразрешении въезда Майклу Фрису в Российскую Федерацию следует обращаться в Федеральную службу безопасности РФ», — говорится в ответе Еремеева.

В России у Фриса остались жена и ребёнок.

*Организация признана нежелательной на территории РФ.