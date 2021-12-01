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Депортированный экс-преподаватель СПбГУ не работал в нежелательном Бард-колледже*. На отъезд ему дали трое суток

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Трое суток дали на отъезд из России бывшему преподавателю СПбГУ Майклу Фрису. ФСБ запретила американцу посещение страны в течение пяти лет.

Как сообщил в виртуальной приемной СПбГУ проректор по организации работы с персоналом Владимир Еремеев 30 ноября, с преподавателем факультета свободных искусств Майклом Фрисом расторгли трудовой договор после получения письма из ФСБ. 26 ноября ассистент кафедры теории и методики преподавания искусств был официально уволен. По данным «Фонтанки», накануне сотрудники ФСБ встретили его на входе в вуз и вручили уведомление о запрете въезда в Россию. Решение службой было принято ещё 11 ноября. Причиной стало сотрудничество преподавателя с организацией, признанной нежелательной.

«В моем распоряжении находится служебная записка, подписанная исполняющим обязанности декана факультета свободных искусств и наук Данилой Евгеньевичем Расковым, о том, что ассистент кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук Фрис Майкл Дана еще 1 июня 2021 года прекратил свое сотрудничество с Бард-колледжем* (организация признана нежелательной в России). За ответом на вопрос о причинах принятия решения о неразрешении въезда Майклу Фрису в Российскую Федерацию следует обращаться в Федеральную службу безопасности РФ», — говорится в ответе Еремеева.

В России у Фриса остались жена и ребёнок.

*Организация признана нежелательной на территории РФ.

Бард-колледж* признали нежелательной организацией в июле 2021 года из-за связи с Джорджем Соросом. СПбГУ пришлось разорвать 20-летнюю дружбу с американским вузом, где практикуется либеральный подход к образованию. Российский университет не получит полмиллиона долларов в год запланированных пожертвований из эндаумент-фонда Бард-колледжа. Также новый статус американского экс-партнёра застопорил процесс отделения факультета свободных искусств в отдельный вуз, инициированный деканом и главой Счётной палаты Алексеем Кудриным.

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Комментарии (3)

Grotesk
он очевидно фрисберг - семья в россии, паспорт сша - а ведь мог бы порвать его перед посольством и на камеры попросить у царя гражданство...
Opioman
Бежим в совок семимильными шагами
VKuser4069393
Семья искусствоведа имеет все права и возможности вместе с вторым "сэром Энтони Блантом" вернуться на вторую родину)))) Свободный от наук график занятий располагает к изучению не только истории искусств. Да, и руки прочь от искусствоведов! Вроде как недавно американцы выслали несколько десятков наших искусствоведов к нам обратно на повышение квалификации, так что такая высокая интенсивность обмена специалистами в области изучения истории искусств между нашими странами не может не радовать.
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