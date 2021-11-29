ФСБ запретила въезд в Россию преподавателю СПбГУ. Его заподозрили в сотрудничестве с нежелательным Бард-колледжем*

О депортации преподавателя факультета свободных искусств СПбГУ Майкла Фриса сообщается в студенческом телеграм-канале «Лупа и Пупа» 29 ноября. «Никто не знает, почему и за что он лишился рабочего места. Ещё на прошлой неделе преподаватель, как ни в чём не бывало, вёл занятия, но на выходных информация о нём просто была стёрта с сайта факультета», — говорится в посте.



По данным «Фонтанки», преподавателю запретила въезд в Россию ФСБ. Фрису было направлено соответствующее уведомление (документ есть в распоряжении редакции). Причиной санкций стало участие в деятельности организации, признанной нежелательной. Запрет действует до 11 ноября 2026 года. Его нарушение грозит уголовной ответственностью по ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы»). Уведомление подписано начальником УФСБ России по Петербургу и Ленобласти Александром Родионовым.

