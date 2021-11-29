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ФСБ запретила въезд в Россию преподавателю СПбГУ. Его заподозрили в сотрудничестве с нежелательным Бард-колледжем*

Преподавателю СПбГУ запретили въезд в Россию на пять лет. Вуз спешно стирает любые упоминания о педагоге с собственного сайта.

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О депортации преподавателя факультета свободных искусств СПбГУ Майкла Фриса сообщается в студенческом телеграм-канале «Лупа и Пупа» 29 ноября. «Никто не знает, почему и за что он лишился рабочего места. Ещё на прошлой неделе преподаватель, как ни в чём не бывало, вёл занятия, но на выходных информация о нём просто была стёрта с сайта факультета», — говорится в посте.

По данным «Фонтанки», преподавателю запретила въезд в Россию ФСБ. Фрису было направлено соответствующее уведомление (документ есть в распоряжении редакции). Причиной санкций стало участие в деятельности организации, признанной нежелательной. Запрет действует до 11 ноября 2026 года. Его нарушение грозит уголовной ответственностью по ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы»). Уведомление подписано начальником УФСБ России по Петербургу и Ленобласти Александром Родионовым.

Фрис уже покинул территорию России. Информация о нём стёрта с сайта СПбГУ. Он закончил магистратуру факультета свободных искусств в 2015 году. Затем остался в вузе в роли преподавателя. В публикациях СМИ фигурировал как представитель Бард-колледжа* (организация признана нежелательной на территории РФ). «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу СПбГУ.

Бард-колледж признали нежелательной организацией в июле 2021 года из-за связи с Джорджем Соросом. СПбГУ пришлось разорвать 20-летнюю дружбу с американским вузом, где практикуется либеральный подход к образованию. Российский университет не получит полмиллиона долларов в год запланированных пожертвований из эндаумент-фонда Бард-колледжа. Также новый статус американского экс-партнёра застопорил процесс отделения факультета свободных искусств в отдельный вуз, инициированный деканом и главой Счётной палаты Алексеем Кудриным.

*Организация признана нежелательной на территории РФ.

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Комментарии (12)

Profi4Fun
Запесоцкий на фоне этого - совсем ребенок.
Kostyn
Тут такая двоякая ситуация, в 90х Россия открыла все двери, в которые толкаясь бросились все кому не лень и правильно сделали, я на их месте поступил бы также. Но время шло, время менялось. И когда в России пришло время выяснить кто за кого?... Обнаружилась масса не самых глупых людей работающих на определенные группы интересов. Но в чем они виноваты?... Наше государство собственноручно всех интеллектуалов в 90тых отправило на запад, и они туда пошли, там стали жить, стали проповедовать их идеологию, стали им служить! Но кто их туда командировал?... Наши, российские чиновники, отправляли их туда - благословляя! А теперь видите ли, все отправленные на запад глашатае стали врагами государства! Справедливо это или нет?... Нет конечно! Они стали не по своей воле активистами врагами современного российского государства, такие люди как Алексашенко, Шендерович, Быков, Белковский, Рогов, просто жертвы истории! Как всегда в нашей стране их просто выбросило на берег, где под палящим солнцем они
266151195
Лес. Костёр. Гитара. Бард колледж) Главное что у студентов Лупа стоит перед Пупой, а Пупа за Лупой)
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