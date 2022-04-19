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    Владелец брендов Opel, Peugeot и Citroёn приостанавливает выпуск автомобилей на заводе в Калуге

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    6 комментариев

    Автомобильный концерн Stellantis, владеющий в том числе такими брендами как Peugeot, Citroёn и Opel, заявил о приостановке своего завода в Калуге. Причиной компания называет растущее количество санкций и проблем с логистикой.

    «С учетом быстрого ежедневного роста числа перекрестных санкций и логистических трудностей Stellantis приостановила свою производственную деятельность в Калуге, чтобы гарантировать соблюдение всех санкций и защитить своих сотрудников», — говорится в сообщении пресс-службы компании 19 апреля. В первой половине марта автопроизводитель приостановил импорт и экспорт автомобилей в РФ и 31 марта заявил о скорой приостановке калужского завода из-за нехватки запчастей.

    Транснациональная корпорация Stellantis NV была образована в 2021 году слиянием итало-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской Groupe PSA. Компания владеет 14 автомобильными брендами, в том числе Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall. На заводе «ПСМА Рус» в Калуге собирают несколько моделей Peugeot (408, Traveller, Expert, Partner и Partner Crossway), Opel (Combo Cargo, Combo Life, Zafira Life и Vivaro) и Citroёn (С4, SpaceTourer, Jumpy, Berlingo Multispace и Berlingo).

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    Комментарии (6)

    Radio
    У перечисленных производителей ушли десятки лет трудов на улучшения машин. Китайцы через полчаса вряд ли сделают что-то сопоставимое с Крайслером.
    PROM
    у китайцев нет проблем с логистикой
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