Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Правительство РФ ввело запрет на экспорт ранее ввезенных из-за рубежа легковых автомобилей и других моторных ТС, включая фургоны и гоночные авто. В ТАСС сообщили, что запрет продлится до 31 декабря 2022 года.



Также под запрет попали пассажирские и грузовые суда и яхты, самолеты и беспилотники. При этом новая мера не распространяется на моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более.