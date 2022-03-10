Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран.
СК России завел дела по фактам нападений на российские посольства в Ирландии и Нидерландах, а также на здание Россотрудничества во Франции.
В Белом доме сообщили, что США не намерены направлять войска на Украину даже в случае, если там будет применяться неконвенциональное оружие.
ООН не располагает данными о возможности применения химоружия на Украине, заявили в офисе генсека.
Правительство РФ ввело запрет на экспорт ранее ввезенных из-за рубежа легковых автомобилей и других моторных ТС, включая фургоны и гоночные авто. В ТАСС сообщили, что запрет продлится до 31 декабря 2022 года.
Также под запрет попали пассажирские и грузовые суда и яхты, самолеты и беспилотники. При этом новая мера не распространяется на моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более.
Президент Франции заявил, что не считает сейчас возможным начать процедуру принятия Украины в ЕС.
Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что Россия выполнит свои обязательства перед инвесторами в любом случае. Он также подчеркнул, что Россия будет погашать внешние обязательства в рублях в случае отказа своих контрагентов разморозить валютные счета ЦБ и правительства.
Минфин РФ даст необходимые платежные поручения в валюте для обслуживания госдолга при условии разморозки валютных счетов ЦБ и правительства, передает ТАСС.
Макрон не ожидает дипломатического урегулирования ситуации на Украине в ближайшем будущем.
— Я должен быть честным и сказать, что не вижу возможности дипломатического урегулирования в ближайшие часы или в самые ближайшие дни, — сказал он перед саммитом лидеров стран ЕС в Версале. — Мы переговорим с президентом Путиным в ближайшие дни. Будем смотреть, есть ли подвижки с обеих сторон.
Burger King приостанавливает корпоративную поддержку российского рынка, в том числе маркетинг и обеспечение цепочки поставок. Все рестораны сети в России работают по франшизе.
Мы продолжаем вести онлайн-хроники российско-украинского конфликта и собирать реакцию мира на происходящие события. Вот что случилось в четверт, 10 марта:
- международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России. Карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории РФ в прежнем режиме, но ими нельзя будет расплачиваться за границей;
- главы МИД России и Украины встретились на дипломатическом форуме в Турции. После переговоров Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба выступили с раздельными пресс-конференциями, на которых сделали несколько заявлений по российско-украинскому конфликту. Лавров допустил встречу Путина с Зеленским и отметил, что Россия не нападала на Украину и не намерена нападать на кого-либо еще. Кулеба заявил, что переговоры были сложными и Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Москвой;
- также МИД РФ объявил о выходе из Совета Европы. Это значит, что граждане РФ не смогут обращаться в ЕСПЧ;
- Минтранс РФ предложил удерживать на российской территории иностранные самолеты, взятые в лизинг у зарубежных компаний, и платить за них в национальной валюте;
- Британия ввела новые санкции. В черный список попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин («Роснефть»), Алексей Миллер («Газпром») и другие;
- на совещании с правительством Владимир Путин поручил повторить в 2022 году программу детского туристического кешбэка;
- еще несколько компаний объявили о приостановке работы в России. Среди них Sony Music, Western Union, Warner Music, Mars, Adidas, Uniqlo.
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