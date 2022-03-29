Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Владимир Путин и Эммануэль Макрон проговорили около часа по телефону.

Путин подробно информировал Макрона о предпринимаемых ВС РФ мерах по предоставлению гумпомощи и обеспечению эвакуации. Лидеры двух стран также затронули вопросы, связанные с решением о переходе к оплате рублями поставок природного газа из России, добавили в Кремле.

Макрон заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец