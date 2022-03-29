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Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Онлайн-хроника военной операции

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.

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Польский ритейлер и производитель одежды LPP Group, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл магазины в России.

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В Верховную раду внесён проект о запрете деятельности РПЦ, изъятии недвижимости и иного имущества.

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Люксембург в рамках санкций заморозил российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро, заявил глава Минфина.

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Роскомнадзор вновь потребовал от «Википедии» удалить ложную информацию о спецоперации на Украине.

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Владимир Путин и Эммануэль Макрон проговорили около часа по телефону.

Путин подробно информировал Макрона о предпринимаемых ВС РФ мерах по предоставлению гумпомощи и обеспечению эвакуации. Лидеры двух стран также затронули вопросы, связанные с решением о переходе к оплате рублями поставок природного газа из России, добавили в Кремле.

Макрон заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти рассмотрят вопрос о вхождении в состав России после того, как территория самопровозглашенной республики будет полностью освобождена.

На выходных руководство ЛНР высказало возможность проведения референдума о присоединении к РФ.

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Мы продолжаем вести онлайн-хронику событий российско-украинского конфликта, и вот что случилось во вторник, 29 марта:

  • Минобороны России решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях, однако о полном прекращении огня речи не идет;
  • в Правительстве РФ сообщили, что претендовать на отсрочку от армии смогут молодые люди до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее года;
  • в Минобороны пообещали, что призывников, которые отправятся на службу весной, в горячие точки направлять не будут. Все военнослужащие весеннего призыва прошлого года будут уволены в запас и отправятся домой после того, как их срок службы закончится;
  • бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману выписали два штрафа за дискредитацию Вооруженных сил РФ на 100 тысяч рублей;
  • компания Johnson & Johnson приостановила поставки в Россию средств женской гигиены под марками O.B. и Carefree;
  • сеть OBI опровергла сообщения о возобновлении работы своих магазинов в России;
  • курс доллара по итогам вторника упал на 4,79 рубля (до 84,96), евро — на 2,5 рубля (до 94,1).

Все подробности ищите в онлайн-трансляции по этой ссылке.

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