Зеленый коридор на Суворовском продлевают. Чиновники ищут подрядчика для настройки светофоров

Петербургская дирекция по организации дорожного движения объявила электронный аукцион на техническое обеспечение приоритетного пропуска маршрутных транспортных средств по Суворовскому проспекту. Речь идет об участке от Заячьего переулка до Тульской улицы.
Документация опубликована 15 апреля, стартовая цена контракта — 60 млн рублей. Согласно техзаданию, разместить светофоры и другие «технические средства организации» надо будет на трех перекрестках Суворовского проспекта — с Кирочной, Кавалергардской и Тульской улицами. Работы надо закончить до 20 октября 2022 года.
Напомним, зеленый коридор для общественного транспорта на Суворовском проспекте от Невского проспекта до Заячьего переулка появился еще в прошлом году. Тогда же был анонсирован второй этап — до Заячьего переулка — и дальше до Большеохтинского моста. Кроме того, аналогичный режим работы был установлен на Большой Морской и Малой Морской улицах. Принцип состоит в том, что светофоры в реальном времени подстраиваются под данные о движении общественного транспорта. Для этого на светофорах устанавливают датчики и антенны системы управления, которые считывают информацию с бортового оборудования.