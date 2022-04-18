Зеленый коридор на Суворовском продлевают. Чиновники ищут подрядчика для настройки светофоров

Документация опубликована 15 апреля, стартовая цена контракта — 60 млн рублей. Согласно техзаданию, разместить светофоры и другие «технические средства организации» надо будет на трех перекрестках Суворовского проспекта — с Кирочной, Кавалергардской и Тульской улицами. Работы надо закончить до 20 октября 2022 года.



Напомним, зеленый коридор для общественного транспорта на Суворовском проспекте от Невского проспекта до Заячьего переулка появился еще в прошлом году. Тогда же был анонсирован второй этап — до Заячьего переулка — и дальше до Большеохтинского моста. Кроме того, аналогичный режим работы был установлен на Большой Морской и Малой Морской улицах. Принцип состоит в том, что светофоры в реальном времени подстраиваются под данные о движении общественного транспорта. Для этого на светофорах устанавливают датчики и антенны системы управления, которые считывают информацию с бортового оборудования.

