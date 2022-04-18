В Литве задержаны тысячи российских вагонов из-за санкций

В Литве задержали около 1 тыс. российских вагонов, следовавших в Калининград, в том числе цистерны с нефтяными грузами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в Минтранс 18 апреля.

В СОЖТ заявили, что задержка транзита грузов связана с проводимыми по требованию литовских властей «продолжительными (от 7 до 14 дней) проверками номенклатуры перевозимого товара, сведений о платеже за перевозку по литовской территории на предмет соблюдения антироссийских санкций». СОЖТ просит правительство России рассмотреть способы уменьшения рисков при перевозках через «недружественные» страны.

В Союзе также отмечают, что необходимо укомплектовать нужным количеством паромов паромную переправу Калининград — Усть-Луга — Балтийск, так как в случае закрытия сухопутных маршрутов и перехода на поставки морским транспортом могут возникнуть сложности. Переправа уже достигла максимума провозной емкости. Задержка вагонов в Литве — не единственный случай возникновения сложностей при перевозках. В письме СОЖТ также говорится о фактах задержания «законно ввезенных» 30 лизинговых цистерн в Финляндии. По данным «Коммерсанта», в марте железнодорожные операторы отказывались предоставить цистерны для транзита через Прибалтику в Калининград. Это привело к нехватке дизельного топлива на некоторых АЗС в Калининградской области.

15 апреля Минпромторг сообщил о нежелании ряда иностранных логистических компаний возить российские грузы. В ведомстве отметили, что в настоящее время есть определенные сложности, связанные с отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь из недружественных государств.