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    В Литве задержаны тысячи российских вагонов из-за санкций

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    13 комментариев

    В Литве задержали около 1 тыс. российских вагонов, следовавших в Калининград, в том числе цистерны с нефтяными грузами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в Минтранс 18 апреля.

    В СОЖТ заявили, что задержка транзита грузов связана с проводимыми по требованию литовских властей «продолжительными (от 7 до 14 дней) проверками номенклатуры перевозимого товара, сведений о платеже за перевозку по литовской территории на предмет соблюдения антироссийских санкций». СОЖТ просит правительство России рассмотреть способы уменьшения рисков при перевозках через «недружественные» страны.

    В Союзе также отмечают, что необходимо укомплектовать нужным количеством паромов паромную переправу Калининград — Усть-Луга — Балтийск, так как в случае закрытия сухопутных маршрутов и перехода на поставки морским транспортом могут возникнуть сложности. Переправа уже достигла максимума провозной емкости.

    Задержка вагонов в Литве — не единственный случай возникновения сложностей при перевозках. В письме СОЖТ также говорится о фактах задержания «законно ввезенных» 30 лизинговых цистерн в Финляндии. По данным «Коммерсанта», в марте железнодорожные операторы отказывались предоставить цистерны для транзита через Прибалтику в Калининград. Это привело к нехватке дизельного топлива на некоторых АЗС в Калининградской области.

    15 апреля Минпромторг сообщил о нежелании ряда иностранных логистических компаний возить российские грузы. В ведомстве отметили, что в настоящее время есть определенные сложности, связанные с отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь из недружественных государств.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что в простое из-за санкций оказалось больше 150 тысяч вагонов, что негативно влияет на эксплуатационную обстановку и затрудняет движение на железных дорогах. Позже ПАО «РЖД» оценило объем не востребованных грузоотправителями порожних вагонов на всей сети по стране в 137 тысяч единиц.

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    Комментарии (13)

    А13579
    А сколько простаивающих вагонов способно заблокировать железную дорогу Литвы?
    Radio
    Контрмеры? И опять тишина.
    chip1
    Давно предлагал по границе со странами Балтики разместить хранилища ядерных отходов которые активно ввозили из ЕС и складировали в Сибири, построить ангары и вперед, на визги соседей-русофобов с улыбкой отвечать, что на своей территории делаем так как считаем нужным!
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