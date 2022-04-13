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    Экономика и санкции

    В простое из-за санкций оказалось больше 150 тысяч вагонов, они мешают движению

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    11 комментариев

    Железнодорожные пути оказались заполнены пустыми вагонами. В РЖД считают потенциальные убытки.

    Текст документа, подготовленный Минэкономразвития и Минтрансом, публикует 13 апреля ТАСС. «Изменение направлений грузопотоков, вызванное санкционными ограничениями, быстро меняющаяся конъюнктура рынков создают скопление невостребованного вагонного парка. В настоящее время на сети ОАО «РЖД» более 150 тыс. порожних вагонов простаивает без грузовых операций. Это негативно влияет на эксплуатационную обстановку, затрудняет продвижение груженых вагонов», — сказано в сообщении.

    Операторам подвижного состава предлагается провести оценку парка и определить, какие составы будут использоваться. РЖД же спросили о возможности бесплатного предоставления путей для отстоя вагонов. Монополист ответил, что может потерять на этом миллиард в год.

    К ж/д сети примыкает больше 400 предприятий, у которых также есть пути для отстоя. Вопрос эвакуации порожних вагонов поднимался правительством РФ, что-то придумать предлагалось до 10 апреля.

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    Комментарии (11)

    Бидон Абамкович
    Из полувагонов можно сделать домики для туристов в крыму.
    AndrewBarsik
    Нам же сказали, что все цели будут достигнуты. По-видимому, такая ситуация и есть одна из целей, которые уже достигнуты.
    houspi
    Переоборудовать их в бронепоезда.
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