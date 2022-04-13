В простое из-за санкций оказалось больше 150 тысяч вагонов, они мешают движению

Текст документа, подготовленный Минэкономразвития и Минтрансом, публикует 13 апреля ТАСС. «Изменение направлений грузопотоков, вызванное санкционными ограничениями, быстро меняющаяся конъюнктура рынков создают скопление невостребованного вагонного парка. В настоящее время на сети ОАО «РЖД» более 150 тыс. порожних вагонов простаивает без грузовых операций. Это негативно влияет на эксплуатационную обстановку, затрудняет продвижение груженых вагонов», — сказано в сообщении.

Операторам подвижного состава предлагается провести оценку парка и определить, какие составы будут использоваться. РЖД же спросили о возможности бесплатного предоставления путей для отстоя вагонов. Монополист ответил, что может потерять на этом миллиард в год.

К ж/д сети примыкает больше 400 предприятий, у которых также есть пути для отстоя. Вопрос эвакуации порожних вагонов поднимался правительством РФ, что-то придумать предлагалось до 10 апреля.