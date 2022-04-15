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    РЖД: На железных дорогах простаивает 137 тысяч вагонов

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    5 комментариев

    ПАО «РЖД» оценило объем не востребованных грузоотправителями порожних вагонов на всей сети по стране в 137 тысяч единиц, из них 37 тысяч — полувагонов, цитирует 15 апреля ТАСС сообщение компании.

    Проблема накопления избыточного числа вагонов на железнодорожной сети впервые была поднята еще в феврале, когда грузоотправители жаловались на 1600 «брошенных» (стоящих без локомотивов на боковых путях) составов. Это соответствовало примерно 105 тысячам вагонов. Тогда простои связывались со вспышкой коронавируса и 25%-ным дефицитом машинистов на железных дорогах.

    Уже тогда, к примеру, угольщики жаловались на нескоординированную работу РЖД при подаче вагонов, из-за чего где-то скапливались большие объемы порожних вагонов, а где-то, например в Кузбассе, их сильно не хватало для вывоза грузов.

    К середине весны общее количество находящихся в простое вагонов на сети насчитывало 150 тысяч единиц, подсчитал 13 апреля Минтранс. «Изменение направлений грузопотоков, вызванное санкционными ограничениями, быстро меняющаяся конъюнктура рынков создают скопление невостребованного вагонного парка... Это негативно влияет на эксплуатационную обстановку, затрудняет продвижение груженых вагонов», — сообщало министерство.

    В числе мер для решения этой проблемы чиновники предлагали размещать невостребованные вагоны на путях, прилегающих к промышленным предприятиям, а также на путях общего пользования РЖД с одновременным вводом моратория на взимание с их владельцев платы за использование инфраструктуры. Однако в РЖД оценили свои потери от такого шага в 1 млрд рублей в год и предложили искать другие пути исправления ситуации.

    По оценке экспертов, более 120 000 вагонов общего парка в 1,2 миллионов единиц не будут востребованы грузоотправителями, но увеличение внутреннего оборота поможет удержать железнодорожные перевозки от критического падения.

    В конце марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала «поставить на место» частных железнодорожных операторов в условиях «мобилизационной экономики». Матвиенко сослалась на данные первого вице-премьера Андрея Белоуса, по словам которого «большая часть частных вагонов просто стоит на железных дорогах», забивая железные дороги и снижая грузопропускную способность.

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    Комментарии (5)

    DEMOMON
    Да не. Все составы срочно запустить! Пусть порожняком катаются.
    angel of death
    не понимаю проблемы перекинуть эти вагоны на другие уголки РФ, где они могут быть востребованы... дизелей-локомотивов полно, музейные паровозы тоже есть на худой конец...

    было бы желание работать...
    ах да, вот только работать видно разучились =))))

    свалок зимой они не видят, пылевых бурь весной не видят, странно, что 137 000 вагонов увидели, очень странно... какая-то болезнь слепоты у Правительства...
    ABfree
    Грузом 200 можно много вагонов загрузить теперь, где эти эффективные манагеры?
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