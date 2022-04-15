РЖД: На железных дорогах простаивает 137 тысяч вагонов

ПАО «РЖД» оценило объем не востребованных грузоотправителями порожних вагонов на всей сети по стране в 137 тысяч единиц, из них 37 тысяч — полувагонов, цитирует 15 апреля ТАСС сообщение компании.

Проблема накопления избыточного числа вагонов на железнодорожной сети впервые была поднята еще в феврале, когда грузоотправители жаловались на 1600 «брошенных» (стоящих без локомотивов на боковых путях) составов. Это соответствовало примерно 105 тысячам вагонов. Тогда простои связывались со вспышкой коронавируса и 25%-ным дефицитом машинистов на железных дорогах.

Уже тогда, к примеру, угольщики жаловались на нескоординированную работу РЖД при подаче вагонов, из-за чего где-то скапливались большие объемы порожних вагонов, а где-то, например в Кузбассе, их сильно не хватало для вывоза грузов. К середине весны общее количество находящихся в простое вагонов на сети насчитывало 150 тысяч единиц, подсчитал 13 апреля Минтранс. «Изменение направлений грузопотоков, вызванное санкционными ограничениями, быстро меняющаяся конъюнктура рынков создают скопление невостребованного вагонного парка... Это негативно влияет на эксплуатационную обстановку, затрудняет продвижение груженых вагонов», — сообщало министерство. В числе мер для решения этой проблемы чиновники предлагали размещать невостребованные вагоны на путях, прилегающих к промышленным предприятиям, а также на путях общего пользования РЖД с одновременным вводом моратория на взимание с их владельцев платы за использование инфраструктуры. Однако в РЖД оценили свои потери от такого шага в 1 млрд рублей в год и предложили искать другие пути исправления ситуации.