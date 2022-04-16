Петербургская художница Скочиленко продиктовала письмо из СИЗО

Своё эмоциональное письмо она начала с того, что «как бы ни пытались втоптать [её] в грязь» обвинители, из полученного опыта она вынесет «самое светлое, <…> в этом и содержится суть бытия художника». «За мою поимку мои обвинители получат какую-то жалкую премию, а я получу бессмертие», — говорит Александра.

Друг художницы Александры Скочиленко, обвиненной в распространении фейков о российской армии и отправленной до 31 мая в СИЗО, 16 апреля опубликовал её письмо, которое Александра накануне продиктовала из следственного изолятора адвокату. Текст письма он разместил в телеграм-канале «Свободу Саше Скочиленко!», а также сделал купюру на английском.

Петербурженка рассказала о том, как проходило задержание. По словам художницы, оперативники пришли домой к её другу детства, и ему пришлось не только свидетельствовать против неё, но и способствовать задержанию.



Про день «в компании оперативников и следователей» Александра сообщила, что он «был ужаснее, чем все дни, проведенные в тюрьме».



Упомянула она и о том, что характеристику, фигурирующую в её деле, «сочинял сказочник Андерсен», поскольку сведения, изложенные в ней, не соответствуют действительности: всё своё время она посвящает музыке, и ни на что другое её просто не остается.



В заключение письма она поблагодарила друзей и близких, которые помогают ей. «Я дико извиняюсь, что снова заставила вас всех так волноваться за меня», — сказала Александра. А также отметила, что очень сожалеет: «Если бы я знала, что мой поступок повлечет за собой это, я бы никогда не поступила так», и что единственное, чего бы ей хотелось, — чтобы все действия, которые сейчас происходят на Украине, «остановились». «Ради такого и в тюрьме посидеть не жалко», — подытожила Александра.

