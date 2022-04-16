Петербургская художница Скочиленко продиктовала письмо из СИЗО

Друг художницы Александры Скочиленко, обвиненной в распространении фейков о российской армии и отправленной до 31 мая в СИЗО, 16 апреля опубликовал её письмо, которое Александра накануне продиктовала из следственного изолятора адвокату. Текст письма он разместил в телеграм-канале «Свободу Саше Скочиленко!», а также сделал купюру на английском.
Своё эмоциональное письмо она начала с того, что «как бы ни пытались втоптать [её] в грязь» обвинители, из полученного опыта она вынесет «самое светлое, <…> в этом и содержится суть бытия художника». «За мою поимку мои обвинители получат какую-то жалкую премию, а я получу бессмертие», — говорит Александра.
Петербурженка рассказала о том, как проходило задержание. По словам художницы, оперативники пришли домой к её другу детства, и ему пришлось не только свидетельствовать против неё, но и способствовать задержанию.
Про день «в компании оперативников и следователей» Александра сообщила, что он «был ужаснее, чем все дни, проведенные в тюрьме».
Упомянула она и о том, что характеристику, фигурирующую в её деле, «сочинял сказочник Андерсен», поскольку сведения, изложенные в ней, не соответствуют действительности: всё своё время она посвящает музыке, и ни на что другое её просто не остается.
В заключение письма она поблагодарила друзей и близких, которые помогают ей. «Я дико извиняюсь, что снова заставила вас всех так волноваться за меня», — сказала Александра. А также отметила, что очень сожалеет: «Если бы я знала, что мой поступок повлечет за собой это, я бы никогда не поступила так», и что единственное, чего бы ей хотелось, — чтобы все действия, которые сейчас происходят на Украине, «остановились». «Ради такого и в тюрьме посидеть не жалко», — подытожила Александра.
Александру Скочиленко задержали 11 апреля. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на листовки о событиях на Украине, и расценили её действия как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти». Ей может грозить штраф от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.