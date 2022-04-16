СМИ: Суд во Львове арестовал Виктора Медведчука

Суд во Львове изменил меру пресечения украинскому политику Виктору Медведчуку, его отправили под арест без возможности внесения залога, сообщает 16 апреля РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.



Медведчук — глава пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» находился под домашним арестом, а в конце февраля пропал. 18 марта он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. 12 апреля стало известно о его задержании. Позже Зеленский предложил Москве обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины.