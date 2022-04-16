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    СМИ: Суд во Львове арестовал Виктора Медведчука

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    9 комментариев

    Суд во Львове изменил меру пресечения украинскому политику Виктору Медведчуку, его отправили под арест без возможности внесения залога, сообщает 16 апреля РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

    Медведчук — глава пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» находился под домашним арестом, а в конце февраля пропал. 18 марта он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. 12 апреля стало известно о его задержании. Позже Зеленский предложил Москве обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины.

    16 апреля украинский лидер снова заявил, что Киев готов обменять Медведчука, но ответа от Москвы пока не поступало. Супруга Медведчука Оксана Марченко неоднократно просила обменять её мужа, например на британских подданных, попавших в плен.

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    Комментарии (9)

    Dmitry Antonov
    Мда, его жена, почему-то, организовала пресс -конференцию в Москве. Зеленский предлагал Путину обменять его на украинских пленных. Путин его за своего не признал, на обмен не согласился. Пусть сидит.
    Денеб
    По-видимому, предполагалось, что после маленькой победоносной вой..(пардон!) спецоперации он возглавит возрождённую Украину......
    Главный спец по технике консервации
    Эвона как! В России такое невозможно! Или в некоторых случаях возможно? Арашуков, не?
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