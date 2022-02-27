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Обвиняемый в госизмене украинский политик Медведчук сбежал из-под домашнего ареста

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Виктора Медведчука надзорные органы не нашли по месту жительства, где он должен находиться как обвиняемый по делу о госизмене. Его адвокат подтвердила отъезд.

О побеге Медведчука, которого в СМИ называют «кумом Путина», сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Адвокат руководителя партии «За жизнь» подтвердила его отъезд из дома. Она заверяет, что Медвудчук находится в Киеве, пишет РИА Новости.

По данным телеканала «Звезда», Медведчук «был вынужден покинуть адрес, по которому отбывал домашний арест, из-за угроз со стороны националистических группировок».

По одному делу с Медведчуком проходят бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин и экс-президент Петр Порошенко. Поводом для возбуждения дела стали поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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Комментарии (12)

265956505
МедведЧук и МедведГек - братья навек!
265076323
Это была одна из целей операции
SNOW
"... что Медвудчук находится в Киеве" медведУчук - это ещё один персонаж?
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