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    Власти Ленобласти: Беженцы из Мариуполя просят гражданство, чтобы найти работу

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    4 комментария

    Около 150 беженцев из Мариуполя, размещенных под Тихвином в Ленинградской области, выразили желание оформить гражданство России. Об этом 16 апреля сообщает телеграм-канал областного правительства.

    «Сегодня сотрудники Управления по вопросам миграции МВД принимают заявления о предоставлении временного убежища. Такой статус позволит людям официально устроиться на работу в России», — отмечается в сообщении.

    К 15 апреля число беженцев, прибывших в Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР, превысило 800 тысяч человек. Российское правительство намерено выделить из резервного фонда 439 миллионов рублей для возмещения российским субъектам расходов, понесённых в связи с размещением и питанием эвакуированных людей.

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    Комментарии (4)

    BobCat2
    А зачем гражданство для устройства на работу? Прекрасно работают граждан других стран… это либо фейк либо цели выдачи иные.
    VKuser1115940
    А у них был выбор? В плане того чтобы уехать в западную сторону.
    Главный спец по технике консервации
    Выдать им ИНН! И пусть идут работают!
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