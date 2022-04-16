Власти Ленобласти: Беженцы из Мариуполя просят гражданство, чтобы найти работу

Около 150 беженцев из Мариуполя, размещенных под Тихвином в Ленинградской области, выразили желание оформить гражданство России. Об этом 16 апреля сообщает телеграм-канал областного правительства.



«Сегодня сотрудники Управления по вопросам миграции МВД принимают заявления о предоставлении временного убежища. Такой статус позволит людям официально устроиться на работу в России», — отмечается в сообщении.



К 15 апреля число беженцев, прибывших в Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР, превысило 800 тысяч человек. Российское правительство намерено выделить из резервного фонда 439 миллионов рублей для возмещения российским субъектам расходов, понесённых в связи с размещением и питанием эвакуированных людей.

