Регионам обещают 439 млн рублей за размещение беженцев

Российское правительство намерено выделить из резервного фонда 439 миллионов рублей для возмещения российским субъектам расходов, понесённых в связи с размещением и питанием эвакуированных жителей ДНР, ЛНР и Украины. Об этом говорится в проекте распоряжения кабмина.



«Выделить в 2022 году МЧС России для предоставления иных междбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан России, Донецкой и Луганской народных республик, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории ДНР, ЛНР и Украины, прибывших на территорию РФ в экстренном порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, бюджетные ассигнования в размере 439 млн рублей из резервного фонда правительства РФ», — цитирует 16 апреля ТАСС документ.

