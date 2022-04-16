Регионам обещают 439 млн рублей за размещение беженцев

Российское правительство намерено выделить из резервного фонда 439 миллионов рублей для возмещения российским субъектам расходов, понесённых в связи с размещением и питанием эвакуированных жителей ДНР, ЛНР и Украины. Об этом говорится в проекте распоряжения кабмина.
«Выделить в 2022 году МЧС России для предоставления иных междбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан России, Донецкой и Луганской народных республик, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории ДНР, ЛНР и Украины, прибывших на территорию РФ в экстренном порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, бюджетные ассигнования в размере 439 млн рублей из резервного фонда правительства РФ», — цитирует 16 апреля ТАСС документ.
Расходы регионов оцениваются следующим образом. За временное размещение планируется возмещать до 913 рублей на человека в сутки, за питание — до 415 рублей.
Наибольшие суммы получат, как предполагается, Ростовская (110 млн рублей), Воронежская (100 млн рублей) и Курская (около 50 млн рублей) области.
К 15 апреля число беженцев, прибывших в Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР, превысило 800 тысяч человек. Почти 32 тысячи беженцев сейчас находятся в 472 пунктах временного размещения в 45 регионах страны.
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