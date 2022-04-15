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    Число беженцев с территории Украины и Донбасса в Россию превысило 800 тысяч

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    С территории Украины, ЛНР и ДНР в Россию прибыли в общей сложности более 800 тысяч человек, и этот поток не снижается, сообщает 15 апреля ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    «Всего в Россию, по данным 15 апреля, прибыли более 808 тыс. человек, среди них свыше 153 тыс. детей. <...> Ежедневно российскую границу пересекают около 20 тыс. человек», — сказал источник.

    657 тысяч человек, то есть большинство, прибыли в Россию через пункты пропуска Ростовской области, остальные через Крым, Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Почти 32 тысяч беженцев сейчас находятся в 472 пунктах временного размещения в 45 регионах страны.

    Отметим, что 800 тысяч человек — это примерно седьмая часть населения Петербурга и более чем в 10 раз больше, чем население Выборга.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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