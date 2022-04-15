Число беженцев с территории Украины и Донбасса в Россию превысило 800 тысяч

С территории Украины, ЛНР и ДНР в Россию прибыли в общей сложности более 800 тысяч человек, и этот поток не снижается, сообщает 15 апреля ТАСС со ссылкой на силовые структуры.



«Всего в Россию, по данным 15 апреля, прибыли более 808 тыс. человек, среди них свыше 153 тыс. детей. <...> Ежедневно российскую границу пересекают около 20 тыс. человек», — сказал источник.



657 тысяч человек, то есть большинство, прибыли в Россию через пункты пропуска Ростовской области, остальные через Крым, Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Почти 32 тысяч беженцев сейчас находятся в 472 пунктах временного размещения в 45 регионах страны.

