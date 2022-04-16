Мальчик, пострадавший при обстреле в Брянской области, остаётся в реанимации

В стационарах остаются четверо из восьми пострадавших в результате обстрела посёлка Климово Брянской области. Двое из них в тяжелом состоянии. Об этом 16 апреля рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.



«По состоянию на 14:30 [мск] 16 апреля из восьми пострадавших в ходе инцидента в поселке Климово Брянской области на стационарном лечении находятся еще четыре человека. Мальчик 2020 г. р., получивший проникающее ранение головы <...> проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России в Москве. Он в реанимации, состояние оценивается как тяжелое. Состояние женщины 1948 г. р. с травматической ампутацией голени оценивается также как стабильное тяжелое. Ей проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава», — цитирует Кузнецова ТАСС.

