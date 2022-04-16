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    Мальчик, пострадавший при обстреле в Брянской области, остаётся в реанимации

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    В стационарах остаются четверо из восьми пострадавших в результате обстрела посёлка Климово Брянской области. Двое из них в тяжелом состоянии. Об этом 16 апреля рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

    «По состоянию на 14:30 [мск] 16 апреля из восьми пострадавших в ходе инцидента в поселке Климово Брянской области на стационарном лечении находятся еще четыре человека. Мальчик 2020 г. р., получивший проникающее ранение головы <...> проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России в Москве. Он в реанимации, состояние оценивается как тяжелое. Состояние женщины 1948 г. р. с травматической ампутацией голени оценивается также как стабильное тяжелое. Ей проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава», — цитирует Кузнецова ТАСС.

    «Фонтанка» писала, что в результате обстрела 13 апреля в Брянской области пострадали несколько человек. Среди них — ребёнок в тяжёлом состоянии и его беременная мать. Позже мальчика доставили в Москву, у него ранение головы.

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