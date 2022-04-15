Ребёнок с проникающим ранением головы доставлен из Брянской области в Москву

Двухлетний мальчик, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, транспортирован в Москву. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.



«Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортирован в Москву. Он проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России», — сказал Кузнецов.



«Фонтанка» писала, что в результате обстрела 13 апреля в Брянской области пострадали семь человек. Среди них — ребёнок в тяжёлом состоянии и его беременная мать.

