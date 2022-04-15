    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 0

    3 м/с, сев

    764мм

    89%

    Подробнее
    usd81.29eur88
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Ребёнок с проникающим ранением головы доставлен из Брянской области в Москву

    3892
    2 комментария

    Двухлетний мальчик, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, транспортирован в Москву. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

    «Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортирован в Москву. Он проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России», — сказал Кузнецов.

    «Фонтанка» писала, что в результате обстрела 13 апреля в Брянской области пострадали семь человек. Среди них — ребёнок в тяжёлом состоянии и его беременная мать.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Софокл Аристархович
    Здоровья малышу и скорейшего выздоровления!!!
    Alottafagina
    Это фейк, не верю!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний