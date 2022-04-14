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    Губернатор Брянской области: Почти сто домов пострадали при обстреле поселка Климово

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    4 комментария

    Около сотни домов пострадали при обстреле поселка Климово в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

    «Нанесли удар по поселку городского типа, это районный центр Климово, туда прилетело девять снарядов. Два дома сгорели полностью, и почти ста домам нанесен ущерб различной степени тяжести», — заявил он 14 апреля в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

    Об обстреле поселка Климово, находящегося в 12 километрах от границы с Украиной, стало известно днем 14 апреля. По данным СК, два украинских вертолета нанесли авиаудары по населенному пункту. Согласно последней информации, в результате пострадали восемь человек, среди которых беременная женщина.

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    Комментарии (4)

    VKuser19674011
    Так снаряды или ракеты?
    Strng2004
    Хз чьи это вертолеты, я сейчас уже ничему не удивлюсь, хотя для целенаправленной провокации любой из сторон как то мелко.
    Фил Коллинз
    снарядов 9-100 домов,,,,,,,,интересная математика,,,,,,,,,,,,,
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