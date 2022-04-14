Губернатор Брянской области: Почти сто домов пострадали при обстреле поселка Климово

Около сотни домов пострадали при обстреле поселка Климово в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.



«Нанесли удар по поселку городского типа, это районный центр Климово, туда прилетело девять снарядов. Два дома сгорели полностью, и почти ста домам нанесен ущерб различной степени тяжести», — заявил он 14 апреля в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).



Об обстреле поселка Климово, находящегося в 12 километрах от границы с Украиной, стало известно днем 14 апреля. По данным СК, два украинских вертолета нанесли авиаудары по населенному пункту. Согласно последней информации, в результате пострадали восемь человек, среди которых беременная женщина.

