СК показал последствия обстрела поселка под Брянском украинскими вертолетами

Следователи работают в поселке Климово Брянской области, который подвергся авиаудару Вооруженных сил Украины днем в четверг. Возбуждено уголовное дело.
Ведомство 14 апреля показывает последствия обстрела. На опубликованном видео сотрудники СК осматривают поврежденный дом, у которого выбиты окна, а на стенах видны следы от осколков. Сильно пострадали и другие постройки, во дворе можно заметить воронку.
Автор: СКР
Всего, по данным СКР, в результате инцидента повреждено не менее шести жилых домов, ранены семь человек, включая годовалого ребенка. По предварительной версии, два боевых вертолета ВСУ вторглись в воздушное пространство РФ и произвели около шести авиаударов по Климово.