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    Боевые действия на Украине

    СК показал последствия обстрела поселка под Брянском украинскими вертолетами

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    Следователи работают в поселке Климово Брянской области, который подвергся авиаудару Вооруженных сил Украины днем в четверг. Возбуждено уголовное дело.

    Ведомство 14 апреля показывает последствия обстрела. На опубликованном видео сотрудники СК осматривают поврежденный дом, у которого выбиты окна, а на стенах видны следы от осколков. Сильно пострадали и другие постройки, во дворе можно заметить воронку.

    Автор: СКР

    Всего, по данным СКР, в результате инцидента повреждено не менее шести жилых домов, ранены семь человек, включая годовалого ребенка. По предварительной версии, два боевых вертолета ВСУ вторглись в воздушное пространство РФ и произвели около шести авиаударов по Климово.

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