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    Минобороны: Высокоточное оружие большой дальности нанесло удары по Киеву и Николаеву

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    16 комментариев

    Очередную сводку о ходе специальной военной операции на Украине обнародовало Министерство обороны РФ 16 апреля.

    «Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника», — говорится в сообщении.

    Кроме того, Минобороны информирует, что за ночь оперативно-тактическая авиация уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 811 объектам.

    Накануне, сообщив о ракетных ударах по столице Украины, Минобороны пообещало наращивать «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве» в ответ на атаки противника.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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    Комментарии (15)

    syshsun
    Жертв и разрушений нет?
    266752848
    По отчётам должны уже быть уничтожены все войска противника несколько раз🤔
    AlBerkut
    Высокоточное оружие нанесло? 🤔 Шо, само? 🤔
    Может с применением высокоточного оружия нанесены удары? Или для военных русськава езыку не родной?
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