Минобороны: Высокоточное оружие большой дальности нанесло удары по Киеву и Николаеву

Очередную сводку о ходе специальной военной операции на Украине обнародовало Министерство обороны РФ 16 апреля.

Кроме того, Минобороны информирует, что за ночь оперативно-тактическая авиация уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 811 объектам.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника», — говорится в сообщении.

Накануне, сообщив о ракетных ударах по столице Украины, Минобороны пообещало наращивать «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве» в ответ на атаки противника.



24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».