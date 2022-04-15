Минобороны сообщило о ракетных ударах по Киеву

О ходе специальной военной операции на Украине утром 15 апреля сообщает российское Министерство обороны.
«Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева», — говорится в сообщении.
Минобороны обещает наращивать «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве» в ответ на атаки противника.
Кроме того, в сводке министерства говорится, что в Мариуполе освобожден металлургический комбинат «имени Ильича». В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов и противокорабельных ракет. За ночь сбиты несколько воздушных судов и беспилотников противника.
Также Минобороны заявляет, что в районе населённого пункта Городня Черниговской области российскими средствами ПВО сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на Климово в Брянской области.
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».