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    Минобороны сообщило о ракетных ударах по Киеву

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    О ходе специальной военной операции на Украине утром 15 апреля сообщает российское Министерство обороны.

    «Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева», — говорится в сообщении.

    Минобороны обещает наращивать «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве» в ответ на атаки противника.

    Кроме того, в сводке министерства говорится, что в Мариуполе освобожден металлургический комбинат «имени Ильича». В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов и противокорабельных ракет. За ночь сбиты несколько воздушных судов и беспилотников противника.

    Также Минобороны заявляет, что в районе населённого пункта Городня Черниговской области российскими средствами ПВО сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на Климово в Брянской области.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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