В кино покажут историю первого советского «Оскара»

С 21 апреля в кинотеатрах начнут показывать фильм «Первый Оскар». Теоретически — любопытная попытка вдохнуть что-то новое и живое в мертворожденный формат патриотического блокбастера. В основе сюжета — реальная история о съемках документальной ленты «Битва за Москву», хроники первого большого поражения гитлеровской армии. Картина, наравне с «Ленинградской симфонией» Шостаковича, стала глобальным культурным событием и получила «Оскар» — как ярчайшее свидетельство того, что конец войны не за горами.

Вышел из «Первого Оскара», кажется, просто образцовый патриотический продукт. Главную роль сыграл Тихон Жизневский из старательного комикса «Майор Гром», актер, обладающий уникальной способностью хмуриться на крупном плане и использующий брови как мобилизующей силы художественный инструмент.



Режиссером выступил опытный оператор Сергей Мокрицкий, продюсером — его жена Наталья. Эта же команда в 2015 году сняли «Битву за Севастополь».



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Иван Чувиляев

