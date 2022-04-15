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    Мужчину, который пугал «тикающими» евро сотрудников банка в Пушкине, задержали

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    Полицейские Петербурга нашли клиента, который в Пушкине менял фальшивые банкноты с проводами на страх сотрудников банка.

    49-летнего жителя Царского Села задержали в рамках проверки угроз кассиру банка на Магазейной улице, сообщили «Фонтанке» 15 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

    Как полагают в полиции, на опасную шутку мужчину толкнул конфликт, который у него произошел с сотрудниками финансового учреждения.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Поэтому около пяти дня накануне он пришел в банк и сообщил о своем желании обменять евро. Правда, в ячейку положил «куклу» с банкнотами «банка приколов», обмотанную проводами и с примотанными часами. После чего заявил, что это взрывное устройство, и, помахав брелоком, который якобы был пультом, сбежал.

    Выехавшие на место взрывотехники ОМОНа Росгвардии установили, что предмет — безопасный муляж взрывного устройства. Сегодня его показали журналистам.

    В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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