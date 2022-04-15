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    Пока полиция Петербурга ищет клиента с «взрывоопасными» евро, Росгвардия показывает муляж, который он оставил

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    1 комментарий

    Тикающий «презент», который подкинул клиент в банке Пушкина, показала пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 15 апреля.

    К банкнотам «Банка приколов» были присоединены часы и провода, но никакой опасности предмет не представлял.

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    «Фонтанка» писала, что мужчина пришел в финансовое учреждение на Музейной улице в Пушкине накануне около пяти дня. Он сказал, что хочет обменять евро на рубли, и положил в ячейку пачку, связанную проводами с издающей звуки коробочкой. После чего заявил, что это взрывное устройство, и убежал.

    Прибывшие на место взрывотехники ОМОНа Росгвардии убедились, что это муляж, и передали его полицейским.

    Поиск «шутника» ведется.

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    Комментарии (1)

    266177646
    Приеденные часы..Фонтанка браво
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