Пока полиция Петербурга ищет клиента с «взрывоопасными» евро, Росгвардия показывает муляж, который он оставил

Тикающий «презент», который подкинул клиент в банке Пушкина, показала пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 15 апреля.

К банкнотам «Банка приколов» были присоединены часы и провода, но никакой опасности предмет не представлял.

«Фонтанка» писала, что мужчина пришел в финансовое учреждение на Музейной улице в Пушкине накануне около пяти дня. Он сказал, что хочет обменять евро на рубли, и положил в ячейку пачку, связанную проводами с издающей звуки коробочкой. После чего заявил, что это взрывное устройство, и убежал.



Прибывшие на место взрывотехники ОМОНа Росгвардии убедились, что это муляж, и передали его полицейским.

