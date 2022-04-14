Неизвестный кинул кассиру банка в Пушкине тикающую пачку денег с проводами

Банк в Пушкинском районе Петербурга пришлось эвакуировать из-за посетителя, который передал кассиру пачку банкнот и слова о взрывном устройстве. Мужчина успел сбежать.

Мужчина в маске пришел в банк на Магазейной улице в Пушкине около пяти часов вечера 14 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. В лоток кассира он кинул пачку денег. Сперва он заявил о намерении обменять валюту, а затем сообщил, что это взрывное устройство и скрылся.

Персонал банка и клиенты были эвакуированы. Пачка оказалась «деньгами» банка приколов, а СВУ — бутафорским. Взрывотехники убедились, что провода, часы и элементы питания не представляют опасности. Муляж был передан полиции. Его создателя ищут.