В Эрмитаже покажут «дорогой Китай»

На выставке, приуроченный к году Петра Великого в Эрмитаже, представят вещи из «китайской коллекции» основателя Петербурга.
На протяжении XVII века между Россией и Китаем постепенно рос обмен товарами, в Россию начал попадать шёлк, драгоценные камни, металлы, специи. Затем, при Петре Великом, в 1689 году Россия заключила с Китаем Нерчинский договор. Установились дипломатические отношения, началась активная сухопутная торговля.
Пётр обменивался подарками с императором Канси (1662–1722), из Китая шли караваны с редкостями, в том числе бытовыми предметами из бронзы, дерева, кости, механизмами, за счёт которых Пётр планировал развивать научные знания об этом регионе. Некоторые из этих артефактов вы сможете увидеть на выставке.
Организаторы замечают, что большая часть «китайской коллекции» Петра находится в Кунсткамере, но присутствует она и в Эрмитаже. Это в том числе изделия из золота и серебра, рисунки, гравюры, книги. Конечно, выставку Эрмитаж готовил заранее, но нельзя не заметить, как она дополняет актуальную картину происходящего. Прорубая «окно в Европу», Пётр одновременно дружил с Китаем.
Выставка «Диковинный и дорогой Китай. Знания о Востоке. В рамках Года Петра Великого в Эрмитаже» пройдёт с 20 апреля по 16 июня 2022 года в Арапском зале Зимнего дворца.
6+
Анастасия Семенович