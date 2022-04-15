В Эрмитаже покажут «дорогой Китай»

На выставке, приуроченный к году Петра Великого в Эрмитаже, представят вещи из «китайской коллекции» основателя Петербурга.

На протяжении XVII века между Россией и Китаем постепенно рос обмен товарами, в Россию начал попадать шёлк, драгоценные камни, металлы, специи. Затем, при Петре Великом, в 1689 году Россия заключила с Китаем Нерчинский договор. Установились дипломатические отношения, началась активная сухопутная торговля.



Пётр обменивался подарками с императором Канси (1662–1722), из Китая шли караваны с редкостями, в том числе бытовыми предметами из бронзы, дерева, кости, механизмами, за счёт которых Пётр планировал развивать научные знания об этом регионе. Некоторые из этих артефактов вы сможете увидеть на выставке.

