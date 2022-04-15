Петербуржцам расскажут про жизнь и смерть на берегах Введенского канала

Лазарет для Семеновского полка был построен еще при Павле I. В 1830-е он был перестроен под Александровский госпиталь лейб-гвардии Семёновского полка. Это было одно из лучших медицинских учреждений XIX века. Дмитрий Журавлёв, замдиректора Военно-медицинского музея, проведет по комплексу зданий бывшего старого госпиталя: увидим помещения Военно-медицинского училища им. Щорса, внутренние дворы Казачьих бань, с другой стороны посмотрим на Витебский вокзал. Для Журавлева Петербург — не только блистательный, но и город, в котором нередко случались «повальные болезни», «моровые поветрия» — по-нашему, эпидемии. Еще в начале ХХ века про Петербург писали, что город «до того привык к своим частым эпидемиям, что, не имея возможности в каждом данном случае уловить непосредственную причину таковых, зачастую не обращает на них никакого внимания». Писал это, кстати, врач — вот уж врачи не могли себе позволить «не обращать внимания» и героически сражались с хворями.

