В МДТ покажут саундраму по текстам Окуджавы

16 апреля в Малом драматическом театре — Театре Европы состоится премьера спектакля Яны Туминой «Будь здоров, школяр!» (16+). В основе тексты Булата Окуджавы, в том числе одноименная повесть о вчерашних школьниках, которые оказываются на войне и большинство из которых «никогда не станет старше». Жанр спектакля определен как саундрама, то есть спектакль, где «звук» — одно из главных выразительных средств. Звуки войны для Окуджавы автобиографичны.



Фото: обложка книги, издательство «Самокат», иллюстратор Елена Ремизова Поделиться Поделиться





В инсценировке соединяются текст повести, поэзия Окуджавы и цитаты из его интервью. Среди целей спектакля, в том числе, просветительские — чтобы зрители, еще не знающие об Окуджаве, обратились к этому автору. Кроме того, по мнению Яны Туминой, сегодняшний Окуджава возникает и органично звучит среди атрибутов уличной культуры. Так в работе появились рэп, граффити, скейтеры.



Важнейшей остается тема войны. Как говорит Яна Тумина: «У Льва Додина уникальная интуиция для выбора материала: мне кажется, он «снимает эфирные слои», слышит тему, которая звенит в воздухе. А тема поэта на войне, человека, которому нужно держать в руках перо, а не оружие, остаётся всегда. И всегда перед началом работы с материалом необходимо ответить, почему именно я, именно сейчас хочу рассказывать эту историю. Где моя личная точка боли. Для меня как для матери, конечно, невыносимо соединение войны и ребёнка. «Ведь это даже смешно — убивать человека, который ничего не успел совершить. Я даже десятого класса не кончил. Помогите мне. Я не хочу умирать». Эти строки из повести не имеют времени, они навсегда».



«Будь здоров, школяр!» Окуджавы в последний раз ставили в Петербурге в 1980-х. Это была закрытая за «пацифизм» работа Зиновия Корогодского в петербургском ТЮЗе.

Нынешний спектакль — вторая работа Яны Туминой в МДТ. В 2020 году был поставлен спектакль «Где нет зимы» по книге Дины Сабитовой.

В постановке заняты артисты Александр Быковский, Сергей Власов, Ярослав Дяченко, Евгений Зайфрид, Екатерина Клеопина, Дарья Ленда, Леонид Луценко, Надежда Некрасова, Михаил Самочко, Полина Севастьянихина, Никита Сухарев, Михаил Титоренко, Иван Чепура, Евгений Шолков.



Полина Никитина

